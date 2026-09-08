MLB resultado| Leonardo Bernal: panameño suma siete juegos seguidos con uno o más hits para Cardenales

Panamá/Una semana después de su debut en el béisbol de las Grandes Ligas, Leonardo Bernal se mantiene consistente en la caja de bateo. Esto fue evidente por su desempeño a la ofensiva durante el partido que disputaron este lunes los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco, el que se extendió a 11 episodios .

Bernal inició como bateador designado, conectó un hit en cinco turnos y empujó una carrera. Dicha anotación la remolcó en la parte alta de la décima entrada mediante el único incogible que pegó en todo el encuentro.

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El oriundo de la provincia de Coclé amplió a siete su racha de juegos consecutivos con uno o más imparables y puso su promedio de bateo en .310. Además se colocó los arreos de receptor y se puso detrás del plato en la novena entrada para sustituir a su compatriota y compañero de equipo Iván Herrera.

Herrera, quien fue el catcher titular de los Cardenales en este juego, pegó un imparable en tres oportunidades.

El jugador, procedente de la provincia de Panamá Oeste, colocó su promedio ofensivo de la temporada en .251.

El equipo de San Luis perdió en juego en 11 entradas por pizarra de 4 carreras a 5. Un hit productor de una carrera de Shay Whitcomb le dio la victoria a los Gigantes.

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