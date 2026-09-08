Béisbol U23 2026 serie final - juego 4 resultado| Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste: 'Vaqueros' reaccionan y llevan la contienda al extremo

Después de dos derrotas consecutivas, el elenco del West evita la eliminación y empata el enfrentamiento por la supremacía en el campeonato nacional.

Panamá/Panamá Oeste venció este lunes a Chiriquí Occidente, por 9 carreras a 4, en el cuarto partido de la serie final del III Campeonato de Béisbol U23, realizado en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera; un resultado que empata la contienda a dos victorias por bando y obliga a la realización de un quinto y decisivo encuentro.

Los 'Vaqueros' tenían una ventaja parcial de 4 carreras por 3 hasta que ampliaron la diferencia con tres 'rayitas' en la parte baja del sexto episodio. En esa entrada, y con un out en la pizarra, Alfredo Alderete pegó un imparable remolcador de dos carreras. Luego, él mismo avanzó hasta la tercera base, tras dos lanzamientos descontrolados y cruzó el plato mientras Yeremy Sánchez era puesto out en la primera almohadilla.

Lo hecho en el sexto episodio le dio el control del marcador al elenco del West que concretó dos anotaciones más en el séptimo capítulo.

El conjunto occidental recortó la diferencia en la novena entrada cuando Jael Escobar llegó el 'home plate' por medio de un doble de Jorge Rodríguez.

Miguel Gómez permitió un inatrapable, dio un ponche y una base por bola en un relevo de dos entradas para ser el lanzador ganador.

Jorge Quiel cargó con la derrota al tolerar niueve imparables y siete carreras en cinco episodios y dos tercios.

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Alfredo Alderete bateó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó tres por Panamá Oeste. Miguel Domínguez de 4-2 con una anotara y una remolcada y Juan Caballero de 4-2.

Por Chiriquí Occidente, Andrés Araúz de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas. Jorge Rodríguez de 4-1 con una empujada y Edwin Walden de 5-2 con una anotada.

El quinto juego se realizará el martes 8 de septiembre en el Mariano Rivera desde las 7:00 p.m.

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