Lautaro Martínez expresa respaldo a su compañero en la selección de Argentina, Julián Álvarez

La Araña ha vivido tiempos complicados al mantenerse en el Atlético de Madrid luego de no poder fichar por el Barcelona

España/El delantero argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez deseó "lo mejor" al jugador del Atlético Julián Álvarez, tras su frustrado fichaje por el Barcelona, este lunes en la previa del duelo ante el Real Madrid en la primera jornada de la Liga de Campeones.

"Le mandé un mensaje, le mostré todo mi apoyo porque más allá de que compartimos posición y que peleamos por un lugar en la selección, es un amigo y el momento que atravesó y que está atravesando no es fácil", dijo Lautaro en rueda de prensa.

El capitán del Inter recordó que fue decisión del Atlético de Madrid no traspasarlo al Barcelona y deseó que se reponga pronto.

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"Y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora que es uno de los mejores jugadores del mundo", añadió Lautaro en el Santiago Bernabéu en la rueda de prensa previa al arranque de la Champions.

El delantero argentino también tuvo un recuerdo para Leo Messi, después de que el capitán de la Albiceleste anunciara su retiro de la selección.

"Sabíamos que en algún momento iba a llegar, pero cuando llega es fuerte por todo lo que Leo significa para nuestra selección, para nuestro país", dijo Lautaro.

"Puse un post en Instagram para agradecerle por estos años, por cómo nos ha guiado", añadió el delantero argentino.

Lautaro también se refirió al Real Madrid, su rival el martes.

"Es un equipo importante, con jugadores de muchísimo nivel", alertó el jugador argentino.

"Se han reforzado muy bien, con jugadores de muchísima calidad, pero nosotros tenemos nuestras armas para contrarrestar su nivel", añadió.

Lautaro también elogió al técnico del Real Madrid José Mourinho, del que recordó que "es un entrenador que ha conseguido títulos importantes", también con el Inter de Milán, con el que conquistó la Champions en 2010.

Lautaro afirmó este lunes que ganar la Champions "es una objetivo".

"Peroo como digo siempre, soñar soñamos todos. Obsesión no es. Hay que estar tranquilos", concluyó.