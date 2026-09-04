Julián Álvarez| Simeone se expresa sobre la situación de La Araña argentina con el Atlético de Madrid

El técnico del equipo colchonero tuvo algo qué decir sobre el jugador que no fue traspasado al Barcelona.

España/El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, consideró este viernes que la situación vivida por Julián Álvarez con su frustrado traspaso al Barcelona es una oportunidad de "aprendizaje puro" para el jugador.

"Posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al partido liguero del domingo contra el Athletic Club.

El 'Cholo' explicó que para él "la vida está llena de oportunidades" y es un aprendizaje continuo.

"Creo que el paso, para mí, que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro", afirmó Simeone respecto a la situación vivida por el jugador.

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La Araña, que había mostrado su deseo de salir del club, seguirá en el Atlético tras finalizar el mercado estival de fichajes el martes y negarse los rojiblancos a traspasarlo al Barcelona.

"Tiene la oportunidad de que, en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz", explicó Simeone.

"Eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles", aseguró Simeone.

El técnico rojiblanco afirmó que Julián Álvarez "está entrenando muy bien" y viajará convocado para enfrentarse al Athletic Club en la cuarta fecha liguera.

El delantero argentino vuelve a estar convocado con los rojiblancos tras ser baja en la victoria contra el Sevilla (3-1) del sábado pasado, después de que el jugador no entrenara dos días la semana pasada por una indisposición.

En las tres jornadas ligueras disputadas hasta ahora, Julián Álvarez sólo jugó unos minutos en el empate 2-2 contra el Villarreal en el Metropolitano el 23 de agosto, en el que fue abucheado por los aficionados rojiblancos.

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