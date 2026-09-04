MLB noticias| Luis Durango Jr., el prospecto panameño impacta en las menores de los Yankees de Nueva York

El jardinero de 23 años de edad sigue los pasos de su padre, del mismo nombre, quien jugó en las Grandes Ligas para los Padres de San Diego y los Astros de Houston entre los años 2009 y 2011.

Estados Unidos/El panameño Luis Durango, un bateador zurdo de contacto con una velocidad endiablada, está disfrutando de una temporada revelación en el sistema de los Yankees de Nueva York. En 79 juegos repartidos entre tres niveles, el jardinero panameño de 23 años, actualmente con los Somerset Patriots de Doble-A, batea para .331 con porcentaje de embasarse de .362 y 44 bases robadas.

Durango, listado con una estatura de 1.77 metros y 61 kilogramos de peso, es una rareza en el béisbol actual. Chandler Simpson y Billy Hamilton son las comparaciones contemporáneas más evidentes, pero verlo batear es como transportarse a una época pasada. Una en la que los videos eran en blanco y negro o simplemente no existían.

Su repertorio incluye toques de bola mientras arranca hacia primera, el "Baltimore chop" y, en general, una gran cantidad de rodados suaves, cuya colocación precisa se ve favorecida por posturas de bateo adaptadas a cada situación, entre ellas sujetar el bate más arriba y colocar las manos muy separadas entre sí. A veces, al estilo de un jugador de sóftbol, toma impulso dentro de la caja de bateo y ya está camino a primera cuando hace contacto.

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Como dijo célebremente Wee Willie Keeler: "Batea la bola donde ellos no estén". O, si la bateas hacia donde sí están, corre tan rápido que eso deje de importar. ¿Por qué limitarse a los tres resultados verdaderos cuando el béisbol es un juego de posibilidades infinitas?

"Lo describiría como algo único", dijo Durango cuando le preguntaron por su estilo de bateo. "Y eso es lo que me hace especial".

Durango, cuyo padre, Luis Sr., disputó partes de tres temporadas en las Grandes Ligas, dijo que su amor por el béisbol existe "desde que estaba en el vientre de mi madre". Menciona a "mi papá" como su jugador favorito, junto con Ichiro, Brett Gardner y su compatriota panameño Mariano Rivera. Firmó con la organización de los Guardianes de Cleveland en el 2019 y pasó cuatro temporadas mayormente discretas en la organización antes de que los Yankees lo seleccionaran en la fase de Ligas Menores del Draft de Regla 5 de diciembre del 2024.

"No me lo esperaba", dijo. "Pero desde el momento en que llegué aquí [a la organización de los Yankees], todos me recibieron muy bien y me han demostrado mucho cariño".

Durango comenzó la temporada del 2026 en una asignación de rehabilitación con los Tampa Tarpons de Clase-A, donde perfeccionó el enfoque que lo ha llevado a tener esta sobresaliente campaña.

"El director de bateo [de los Yankees, Jarret DeHart] creía que me iba a ayudar mucho", comentó. "Todos los coaches de bateo se han portado muy bien conmigo en cuanto a prepararme, darme ejercicios y diferentes cosas que me pueden ayudar. … La velocidad era lo más importante, y ésta era la mejor manera de aprovecharla. Obviamente sacrificando un poco de poder, pero sacándole el mayor provecho a mi velocidad al aumentar la tasa de contacto".

El salto a Doble-A es importante para cualquier jugador en desarrollo, pero Durango demostró de inmediato la efectividad de su estilo poco convencional. Durante su primer juego con los Patriots, el 29 de julio, conectó un rodado por la línea de tercera base, con una velocidad de salida de 88.5 mph, y lo convirtió en un triple, recorriendo la distancia desde el plato hasta la antesala en 11.06 segundos. La noche siguiente, negoció un boleto para abrir el juego y luego se robó la segunda, la tercera y el plato, este último como parte de un doble robo.

Durante su estadía en Somerset, Durango ha trabajado con el coach de bateo Michael Fransoso en su swing con "arranque en movimiento". Dijo que "el plan era tenerlo como un arma secreta, y me gusta mucho". En cuanto a sujetar el bate más arriba y batear con las manos bien separadas, explicó que lo hace "para reducir la distancia entre el barril y mis manos … para reducir la cantidad de ponches".

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Sus armas secretas ya no son tan secretas, debido a que videos de sus jugadas se han vuelto virales y a la proximidad de los Patriots, con sede en la zona central de Nueva Jersey, al mercado mediático de la ciudad de Nueva York. Tras una breve estadía en la lista de lesionados, regresó al roster activo el miércoles y ahora está listo para cerrar la temporada con fuerza.

"Ha sido una gran bendición, y siempre le doy la gloria a Dios", expresó Durango sobre la mayor atención que ha recibido. "Voy a dar todo lo que tengo y jugar con el corazón cada vez que tenga la oportunidad de salir al terreno".

Ya sea Simpson o figuras de épocas pasadas como Keeler o Cool Papa Bell, Durango sabe que quienes lo vean inevitablemente harán comparaciones con aquellos que llegaron antes que él.

"Obviamente, lo tomo como un cumplido", destacó. "Pero, en esencia, quiero ser Luis Durango, de los Yankees".

Información de Benjamin Hill (MLB.com)