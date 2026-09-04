MLB resultados| Leonardo Bernal muestra versatilidad e Iván Herrera responde al bate en duelo entre Cardenales y Dodgers

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Panamá/Los panameños Leonardo Bernal e Iván Hererra destacaron por su desempeño ofensivo y defensivo en el partido que este jueves disputaron los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles el que se definió en el último episodio.

Bernal inició el partido en la primera base y en la sexta entrada fue movido a la receptoría. Durante el encuentro conectó dos impatrables en cuatro turnos y recibió un ponche lo que colocó su promedio de bateo en .308.

El oriundo de la provincia de Coclé ha desempeñado varios roles desde su debut el martes 1 de septiembre ya que ha sido receptor, bateador designado y primera base en sus tres primeros juegos en las Grandes Ligas.

Herrera volvió a ser bateador designado, tras jugar el partido del día anterior como receptor. A la ofensiva, pegó dos inatrapables en cinco turnos y anotó una carrera.

El procedente de la provincia de Panamá Oeste puso su registro ofensivo en .245 en la temporada 2026 de la 'Gran Carpa'.

Los Cardenales tenían la ventaja por 2 carreras a 1, pero no la lograron mantener ya que un imparable remolcador de dos carreras de Teoscar Hernández le dio la victoria a los Dodgers por 3 a 2.