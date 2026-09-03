LPF calendario| Torneo Apertura 2026 entra en su jornada 7 con partidos de 'alto calibre'
El certamen se acerca al cumplimiento de la primera mitad de su programación en la etapa preliminar. Mientras tanto, la lucha por entrar en la siguiente fase se comienza a intensificar.
Panamá/La Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una etapa clave donde la lucha por los puestos de clasificación comienza a intensificarse. Se presentan cuatro días consecutivos de acción con duelos directos en las conferencias Este y Oeste.
Partidos de la jornada
Viernes 4 de septiembre
- Deportivo Árabe Unido vs. Veraguas United
- Lugar: Estadio Armando Dely Valdés, Colón
- Hora: 8:30 p.m.
- Contexto: El Expreso Azul regresa al calor de su hogar en Colón para abrir el fin de semana. Buscarán aprovechar la localía y sumar de a tres frente a un aguerrido equipo veragüense que necesita sumar unidades en la tabla general.
Sábado 5 de septiembre
- CD Universitario vs. Sporting San Miguelito
- Lugar: Estadio Universidad Latina, Penonomé
- Hora: 6:15 p.m.
- Contexto: Desplazamiento clave a Penonomé. La U intentará hacerse fuerte en su feudo frente a la Academia de San Miguelito, un equipo que suele proponer un ritmo dinámico en ataque.
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- Plaza Amador vs. Herrera FC
- Lugar: COS Sports Plaza, Ciudad de Panamá
- Hora: 8:30 p.m.
- Contexto: El León placino se mide a los azuerenses en el COS Sports Plaza. Plaza Amador buscará imponer su condición de favorito apoyado en su ataque, mientras que Herrera FC intentará dar la sorpresa en la capital.
Domingo 6 de septiembre
- Unión Coclé vs. Tauro FC
- Lugar: Estadio Virgilio Tejeira Andrión, Penonomé
- Hora: 4:00 p.m.
- Contexto: Duelo en horario vespertino en Penonomé. Tauro FC afronta una visita exigente donde la posesión del balón y la efectividad de cara al gol serán determinantes ante el cuadro coclesano.
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- Alianza FC vs. San Francisco FC (Se transmitirá en TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ)
- Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Juan Díaz
- Hora: 6:15 p.m.
- Contexto: Un compromiso de mucha tradición que se traslada al Rommel Fernández. El equipo verdolaga buscará frenar a los "Monjes" de La Chorrera en un marco impecable para el balompié nacional.
Lunes 7 de septiembre
- UMECIT FC vs. CAI (Club Atlético Independiente)
- Lugar: COS Sports Plaza, Ciudad de Panamá
- Hora: 8:00 p.m.
- Contexto: Cierre de la jornada con olor a choque de alto impacto. UMECIT se medirá al siempre competitivo CAI en un duelo donde el orden táctico y la contundencia serán decisivos.
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Claves de la Fecha
- Factor Localía: Escenarios complicados como el Armando Dely Valdés y el Universidad Latina pondrán a prueba el carácter de los equipos visitantes.
- Cierre de Jornada Intenso: El enfrentamiento del lunes entre UMECIT y CAI promete marcar la pauta en la tabla al cierre de la fecha.