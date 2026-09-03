LPF calendario| Torneo Apertura 2026 entra en su jornada 7 con partidos de 'alto calibre'

El certamen se acerca al cumplimiento de la primera mitad de su programación en la etapa preliminar. Mientras tanto, la lucha por entrar en la siguiente fase se comienza a intensificar.

Panamá/La Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una etapa clave donde la lucha por los puestos de clasificación comienza a intensificarse. Se presentan cuatro días consecutivos de acción con duelos directos en las conferencias Este y Oeste.

Partidos de la jornada

Viernes 4 de septiembre

Deportivo Árabe Unido vs. Veraguas United

Lugar: Estadio Armando Dely Valdés, Colón

Estadio Armando Dely Valdés, Colón Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Contexto: El Expreso Azul regresa al calor de su hogar en Colón para abrir el fin de semana. Buscarán aprovechar la localía y sumar de a tres frente a un aguerrido equipo veragüense que necesita sumar unidades en la tabla general.

Sábado 5 de septiembre

CD Universitario vs. Sporting San Miguelito

Lugar: Estadio Universidad Latina, Penonomé

Estadio Universidad Latina, Penonomé Hora: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Contexto: Desplazamiento clave a Penonomé. La U intentará hacerse fuerte en su feudo frente a la Academia de San Miguelito, un equipo que suele proponer un ritmo dinámico en ataque.

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Plaza Amador vs. Herrera FC

Lugar: COS Sports Plaza, Ciudad de Panamá

COS Sports Plaza, Ciudad de Panamá Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Contexto: El León placino se mide a los azuerenses en el COS Sports Plaza. Plaza Amador buscará imponer su condición de favorito apoyado en su ataque, mientras que Herrera FC intentará dar la sorpresa en la capital.

Domingo 6 de septiembre

Unión Coclé vs. Tauro FC

Lugar: Estadio Virgilio Tejeira Andrión, Penonomé

Estadio Virgilio Tejeira Andrión, Penonomé Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Contexto: Duelo en horario vespertino en Penonomé. Tauro FC afronta una visita exigente donde la posesión del balón y la efectividad de cara al gol serán determinantes ante el cuadro coclesano.

Alianza FC vs. San Francisco FC (Se transmitirá en TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ)

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Juan Díaz

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Juan Díaz Hora: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Contexto: Un compromiso de mucha tradición que se traslada al Rommel Fernández. El equipo verdolaga buscará frenar a los "Monjes" de La Chorrera en un marco impecable para el balompié nacional.

Lunes 7 de septiembre

UMECIT FC vs. CAI (Club Atlético Independiente)

Lugar: COS Sports Plaza, Ciudad de Panamá

COS Sports Plaza, Ciudad de Panamá Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Contexto: Cierre de la jornada con olor a choque de alto impacto. UMECIT se medirá al siempre competitivo CAI en un duelo donde el orden táctico y la contundencia serán decisivos.

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