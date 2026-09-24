Más vehículos, combustibles y bienes de consumo dinamizan el comercio en Panamá

El MEF señala que el crecimiento en distintos rubros refleja una recuperación más generalizada de la actividad comercial y una mayor diversificación de la demanda proveniente de los mercados regionales.

El sector comercio mantuvo un desempeño favorable durante el primer semestre de 2026, impulsado por la recuperación del comercio regional a través de la Zona Libre de Colón (ZLC) y una mayor dinámica de la demanda interna.

Así lo señala el Informe de Coyuntura Económica a junio de 2026, elaborado por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.

Zona Libre de Colón aumenta sus reexportaciones

Durante el período analizado, la Zona Libre de Colón registró un crecimiento interanual acumulado de 24.9% en sus reexportaciones.

Según el informe, este comportamiento estuvo relacionado con una mayor demanda de los mercados regionales y la recuperación de los flujos de comercio intrarregional, particularmente desde marzo, cuando se registraron tasas de crecimiento de doble dígito.

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Entre los principales destinos que contribuyeron a este resultado figuran Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Por tipo de mercancía, las reexportaciones de máquinas y aparatos eléctricos aumentaron B/.403.2 millones, principalmente por el comportamiento de los equipos informáticos.

También registraron incrementos:

Productos farmacéuticos: B/.299.7 millones.

B/.299.7 millones. Prendas de vestir: B/.203.5 millones.

B/.203.5 millones. Perfumes y cosméticos: B/.132.0 millones.

B/.132.0 millones. Calzado: B/.107.5 millones.

B/.107.5 millones. Bebidas y licores: B/.95.0 millones.

El MEF señala que el crecimiento en distintos rubros refleja una recuperación más generalizada de la actividad comercial y una mayor diversificación de la demanda proveniente de los mercados regionales.

Aumentan las ventas de vehículos

En el mercado interno también se observó un comportamiento favorable.

Las ventas acumuladas de vehículos nuevos alcanzaron 31,222 unidades, un aumento de 10.6% frente al primer semestre de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los segmentos de SUV, sedanes y pickups.

A la vez, el saldo de crédito destinado a la compra de automóviles aumentó 11.4%, reflejando una mayor disponibilidad de financiamiento.

Además, las importaciones de bienes de consumo aumentaron 18.1% en valor durante el primer semestre.

Entre los principales incrementos destacan:

Combustibles y lubricantes: 43.7%.

43.7%. Utensilios domésticos: 15.9%.

15.9%. Bienes semiduraderos: 4.9%.

4.9%. Bienes no duraderos: 1.7%, impulsados por productos de limpieza.

También aumentó la demanda de bienes duraderos para el hogar. Las importaciones de celulares y teléfonos crecieron 24.2%, mientras que las de televisores aumentaron 47.5%.

El informe indica que estos resultados reflejan una expansión sostenida del gasto de los hogares durante los primeros seis meses del año.

Consumo de combustibles también aumenta

El despacho de combustibles destinados al consumo nacional aumentó 13.0% en términos acumulados durante el período.

Entre los productos con mayores volúmenes de venta estuvieron las gasolinas de 91 y 95 octanos, el diésel, el gas licuado de petróleo y otros combustibles.

Este último grupo registró un crecimiento de 96.1% e incluye productos como av-gas, jet fuel, queroseno, asfalto, lubricantes y carbón.

En conjunto, los resultados del primer semestre de 2026 muestran una mayor actividad comercial, sustentada tanto en la recuperación del comercio regional a través de la Zona Libre de Colón como en el crecimiento del consumo y la demanda interna.