MLB noticias| Aaron Judge: capitán de los Yankees podría estar cerca de volver al terreno de juego

Estados Unidos/Se habla todo el tiempo sobre lo larga que es la campaña en el béisbol, porque no hay una temporada como ésta en los deportes en equipo. Pero los Yankees están listos para ver cómo les irá en un trecho corto, septiembre y octubre, cuando por fin tengan de vuelta a Aaron Judge -- posiblemente tan pronto como esta semana si los dioses del béisbol les sonríen.

No hace tanto tiempo que el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, dijo que "no somos solamente un buen equipo. Somos un gran equipo". Claramente, se refería al equipo con el Nro. 99, no sin él. Cashman sabe lo que todos saben: Los Bombarderos se las han arreglado para mantenerse a flote sin Judge, a pesar de pasar por muchas dificultades para anotar carreras. Han mantenido su puesto en el Este de la Liga Americana, detrás de los Rays y por delante de los inspirados Medias Rojas.

Pero si piensan llegar lejos, y eso significa ganar una Serie Mundial por primera vez en 17 años, necesitarán que su superestrella finalmente se recupere de la fractura por estrés en su costilla derecha. Judge tenía programado participar en prácticas de bateo en vivo el lunes en el Yankee Stadium, durante un día de descanso para su equipo. Estuvo recorriendo las bases y atrapando elevados en las praderas durante la gira de los Yankees por la Costa Oeste la semana pasada. Existe la idea de que podría estar de vuelta en la alineación tan pronto como en la serie contra los Rockies que empezará el martes por la noche en el Bronx, o en la siguiente serie contra los Mets.

Los Yankees han estado sin Judge durante tres meses, algo que parece como unas 99 vidas para los fanáticos de los Bombarderos.

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Tenían marca de 36-23 después del último encuentro que jugó Judge el 31 de mayo. Tienen récord de 45-39 desde entonces. Cuando Judge se apartó, estaban a 1.5 juego de los Rays en el Este. Ahora todavía están a 4.0 juegos de distancia, debido a que Tampa Bay solamente se ha visto ligeramente mejor desde el 1 de junio, con foja de 49-38.

¿Y los Medias Rojas? Ya sabemos lo que ha sucedido desde que barrieron a los Yankees sin Judge en el Fenway Park en la última semana de junio.

Tenían marca de 32-46 al comenzar esa serie y tienen récord de 47-19 desde entonces, incluyendo su barrida de cuatro compromisos sobre los Orioles durante el fin de semana. Están mucho más cerca de los Yankees en el tercer lugar que los Bombarderos de los Rays, a apenas 2.5 juegos de Nueva York antes de su partido del lunes en el Fenway Park contra los Angelinos.

Entonces, se trata de una temporada corta para todos en el Este de la Americana. Los Yankees quieren mantenerse por encima de los Medias Rojas, de modo que si hay una Serie del Comodín entre los dos equipos, se juegue en el Yankee Stadium y no en el Fenway. Pero los Bombarderos todavía creen que tienen posibilidades de alcanzar a los Rays de aquí al 27 de septiembre, cuando terminará la temporada regular. La campaña corta de la que estamos hablando incluye lo que tiene posibilidades de sentirse como la serie de temporada regular más importante que los Yankees y Rays hayan jugado, cuatro choques en el Bronx comenzando con una doble cartelera el 22 de septiembre, una que muy bien podría decidir quién ganará el Este y quién obtendrá un pase directo a la Serie Divisional -- e incluso quién podría ser anfitrión de una Serie del Comodín entre los Yankees y Medias Rojas.

Si eso suena como algo de gran peso, es porque lo es. Y es exactamente cómo se supone que debe lucir y sentirse el béisbol de septiembre. Sabes que a los Bombarderos ven bien sus probabilidades para todo eso si Judge está de vuelta y en acción. Y eso significa hacer más que correr en las praderas antes de los partidos.

Por cierto, Judge ha dejado en claro que no está interesado ni siquiera en una breve asignación de rehabilitación en las Ligas Menores.

“¿Para qué desperdiciar turnos?”, declaró el toletero.

Entonces, será una clase de Entrenamientos de Primavera para él y una lucha por la clasificación, todo a la vez. Su equipo ha jugado un poco más de media temporada sin él y se las ha arreglado para seguir en medio de la batalla. Ben Rice ha sido el cañonero del equipo, llegando a 36 jonrones ahora, todavía con posibilidades de llegar a 40 y a 100 impulsadas. El joven Spencer Jones -- de 6 pies y 7 pulgadas de estatura, igual que Judge -- ha estado encendido últimamente, bateando.308 en sus últimos 20 partidos con cuatro vuelacercas y 13 remolcadas. Es difícil creer que las cosas vayan a empeorar para Rice y Jones si Judge está de vuelta en la alineación del dirigente Aaron Boone.

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Salvo que surja cualquier otro contratiempo, los Yankees estarán completos por fin cuando Judge regrese. Sabiendo lo que sabemos sobre él, probablemente esté pensando en sacarla del parque en su primer juego de regreso, posiblemente incluso en el cierre de la primera entrada.

Pero incluso en San Diego durante el fin de semana, todavía no había un comunicado oficial sobre cuándo podría jugar Judge. Al preguntársele si podría ser tan pronto como esta semana, Boone dijo, "No lo sé".

Lo único que sabemos con certeza es lo siguiente: Cómo lucen los Yankees cuando Aaron Judge está conectando jonrones. Les queda un trecho de pequeña muestra a los Bombarderos. Pero una que, según creen, está llena de grandes posibilidades. El gerente general afirma que pueden ser grandes. Es posible que estemos a punto de saberlo.

Información de Mike Lupica (MLB.com)