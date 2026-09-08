Balón de Oro 2026| Conoce la lista de jugadores candidatos al galardón
La revista France Football revela los nombres de los 30 futbolistas
Francia/Seis jugadores de la selección española campeona del Mundo, los franceses Ousmane Dembélé -ganador en 2025- y Kylian Mbappé, además de la leyenda Lionel Messi figuran entre los 30 jugadores seleccionados para el Balón de Oro 2026, desveló la revista France Football este martes.
Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris SG, vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.
Fabián Ruiz también formó parte de la selección española campeona del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.
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Lionel Messi, ocho veces coronado con el Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a un noveno galardón.
Entre las sorpresas, el veterano senegalés Sadio Mané (Al-Nassr) y el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC).
El trofeo se entregará este año en Londres, el 26 de octubre.
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A mes y medio de la coronación, las especulaciones se multiplican. Mbappé, que no ganó nada con el Real Madrid la pasada temporada, pero que este verano se convirtió en el máximo goleador en Copas del Mundo -semifinalista con Francia-, aseguró el lunes "tener la sensación de que quizás este sea el año bueno para ganarlo".
En categoría femenina no está entre las nominadas la vigente triple ganadora Aitana Bonmatí, lesionada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.
Las grandes favoritas para sucederla son la doble Balón de Oro Alexia Putellas (ahora en London City Lionesses tras dejar el Barcelona), y las azulgranas Patri Guijarro y Ewa Pajor, las tres campeonas de Europa la pasada temporada.
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Lista de nominados
- Jude Bellingham - Real Madrid
- Pau Cubarsí - FC Barcelona
- Marc Cucurella - Real Madrid
- Ousmane Dembélé - PSG
- Bruno Fernandes - Manchester United
- Luis Díaz - Bayern
- Erling Haaland - Manchester City
- Gabriel Magalhães - Arsenal
- Harry Kane - Bayern
- Achraf Hakimi - PSG
- Khvicha Kvaratskhelia - PSG
- Lamine Yamal - FC Barcelona
- Sadio Mané - Al Nassr
- Marquinhos - PSG
- Lautaro Martínez - Inter
- Kylian Mbappé - Real Madrid
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nuno Mendes - PSG
- Michael Olise - Bayern
- Joao Neves - PSG
- Julián Quiñones - Al-Qadisiyah
- Willian Pacho - PSG
- Declan Rice - Arsenal
- Rodri Hernández - FC Barcelona
- Ferran Torres - PSG
- Fabián Ruiz - PSG
- Dayot Upamecano - Bayern
- William Saliba - Arsenal
- Vinicius - Real Madrid
- Vitinha - PSG
Lista de nominadas
- Alexia Putellas - Lionneses
- Patri Guijarro - Barcelona
- Mariona Caldentey - Arsenal
- Mapi León - Lionneses
- Claudia Pina - Barcelona
- Cata Coll - Barcelona
- Ewa Pajor - Barcelona
- Esmee Brugts - Barcelona
- Caroline Graham - Barcelona
- Klara Bühl - Bayern
- Pernille Harder - Bayern
- Momoko Tanikawa - Bayern
- Wendie Renard - OL Lyonnes)
- Selma Bacha - OL Lyonnes
- Caroline Weir - OL Lyonnes
- Melchie Dumornay - OL Lyonnes
- Alessia Russo - Arsenal
- Khadikja Shaw - Manchester City
- Alex Greenwood - Manchester City
- Vivianne Miedema - Manchester City
- Kerstin Casparik - Manchester City
- Yui Hasegawa - Manchester City
- Melvine Malard - Chelsea
- Manaka Matsukubo - Chelsea
- Tessa Wullaert - Como 1907
- Barbra Banda - Orlando Pride
- Rose Lavelle - Gotham
- Temwa Chawinga - KC Current
- Lorena - KC Current
- Scarlett Camberos - Club América