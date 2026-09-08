Balón de Oro 2026| Conoce la lista de jugadores candidatos al galardón

La revista France Football revela los nombres de los 30 futbolistas

Francia/Seis jugadores de la selección española campeona del Mundo, los franceses Ousmane Dembélé -ganador en 2025- y Kylian Mbappé, además de la leyenda Lionel Messi figuran entre los 30 jugadores seleccionados para el Balón de Oro 2026, desveló la revista France Football este martes.

Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris SG, vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.

Fabián Ruiz también formó parte de la selección española campeona del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.

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Lionel Messi, ocho veces coronado con el Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a un noveno galardón.

Entre las sorpresas, el veterano senegalés Sadio Mané (Al-Nassr) y el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC).

El trofeo se entregará este año en Londres, el 26 de octubre.

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A mes y medio de la coronación, las especulaciones se multiplican. Mbappé, que no ganó nada con el Real Madrid la pasada temporada, pero que este verano se convirtió en el máximo goleador en Copas del Mundo -semifinalista con Francia-, aseguró el lunes "tener la sensación de que quizás este sea el año bueno para ganarlo".

En categoría femenina no está entre las nominadas la vigente triple ganadora Aitana Bonmatí, lesionada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Las grandes favoritas para sucederla son la doble Balón de Oro Alexia Putellas (ahora en London City Lionesses tras dejar el Barcelona), y las azulgranas Patri Guijarro y Ewa Pajor, las tres campeonas de Europa la pasada temporada.

Lista de nominados

Jude Bellingham - Real Madrid Pau Cubarsí - FC Barcelona Marc Cucurella - Real Madrid Ousmane Dembélé - PSG Bruno Fernandes - Manchester United Luis Díaz - Bayern Erling Haaland - Manchester City Gabriel Magalhães - Arsenal Harry Kane - Bayern Achraf Hakimi - PSG Khvicha Kvaratskhelia - PSG Lamine Yamal - FC Barcelona Sadio Mané - Al Nassr Marquinhos - PSG Lautaro Martínez - Inter Kylian Mbappé - Real Madrid Lionel Messi - Inter Miami Nuno Mendes - PSG Michael Olise - Bayern Joao Neves - PSG Julián Quiñones - Al-Qadisiyah Willian Pacho - PSG Declan Rice - Arsenal Rodri Hernández - FC Barcelona Ferran Torres - PSG Fabián Ruiz - PSG Dayot Upamecano - Bayern William Saliba - Arsenal Vinicius - Real Madrid Vitinha - PSG

Lista de nominadas