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Balón de Oro 2026| Conoce la lista de jugadores candidatos al galardón

La revista France Football revela los nombres de los 30 futbolistas

Trofeo que se lleva el ganador del Balón de Oro / AFP
AFP
08 de septiembre 2026 - 12:15

Francia/Seis jugadores de la selección española campeona del Mundo, los franceses Ousmane Dembélé -ganador en 2025- y Kylian Mbappé, además de la leyenda Lionel Messi figuran entre los 30 jugadores seleccionados para el Balón de Oro 2026, desveló la revista France Football este martes.

Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris SG, vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.

Fabián Ruiz también formó parte de la selección española campeona del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.

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Lionel Messi, ocho veces coronado con el Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a un noveno galardón.

Entre las sorpresas, el veterano senegalés Sadio Mané (Al-Nassr) y el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC).

El trofeo se entregará este año en Londres, el 26 de octubre.

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A mes y medio de la coronación, las especulaciones se multiplican. Mbappé, que no ganó nada con el Real Madrid la pasada temporada, pero que este verano se convirtió en el máximo goleador en Copas del Mundo -semifinalista con Francia-, aseguró el lunes "tener la sensación de que quizás este sea el año bueno para ganarlo".

En categoría femenina no está entre las nominadas la vigente triple ganadora Aitana Bonmatí, lesionada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Las grandes favoritas para sucederla son la doble Balón de Oro Alexia Putellas (ahora en London City Lionesses tras dejar el Barcelona), y las azulgranas Patri Guijarro y Ewa Pajor, las tres campeonas de Europa la pasada temporada.

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Lista de nominados

  1. Jude Bellingham - Real Madrid
  2. Pau Cubarsí - FC Barcelona
  3. Marc Cucurella - Real Madrid
  4. Ousmane Dembélé - PSG
  5. Bruno Fernandes - Manchester United
  6. Luis Díaz - Bayern
  7. Erling Haaland - Manchester City
  8. Gabriel Magalhães - Arsenal
  9. Harry Kane - Bayern
  10. Achraf Hakimi - PSG
  11. Khvicha Kvaratskhelia - PSG
  12. Lamine Yamal - FC Barcelona
  13. Sadio Mané - Al Nassr
  14. Marquinhos - PSG
  15. Lautaro Martínez - Inter
  16. Kylian Mbappé - Real Madrid
  17. Lionel Messi - Inter Miami
  18. Nuno Mendes - PSG
  19. Michael Olise - Bayern
  20. Joao Neves - PSG
  21. Julián Quiñones - Al-Qadisiyah
  22. Willian Pacho - PSG
  23. Declan Rice - Arsenal
  24. Rodri Hernández - FC Barcelona
  25. Ferran Torres - PSG
  26. Fabián Ruiz - PSG
  27. Dayot Upamecano - Bayern
  28. William Saliba - Arsenal
  29. Vinicius - Real Madrid
  30. Vitinha - PSG

Lista de nominadas

  1. Alexia Putellas - Lionneses
  2. Patri Guijarro - Barcelona
  3. Mariona Caldentey - Arsenal
  4. Mapi León - Lionneses
  5. Claudia Pina - Barcelona
  6. Cata Coll - Barcelona
  7. Ewa Pajor - Barcelona
  8. Esmee Brugts - Barcelona
  9. Caroline Graham - Barcelona
  10. Klara Bühl - Bayern
  11. Pernille Harder - Bayern
  12. Momoko Tanikawa - Bayern
  13. Wendie Renard - OL Lyonnes)
  14. Selma Bacha - OL Lyonnes
  15. Caroline Weir - OL Lyonnes
  16. Melchie Dumornay - OL Lyonnes
  17. Alessia Russo - Arsenal
  18. Khadikja Shaw - Manchester City
  19. Alex Greenwood - Manchester City
  20. Vivianne Miedema - Manchester City
  21. Kerstin Casparik - Manchester City
  22. Yui Hasegawa - Manchester City
  23. Melvine Malard - Chelsea
  24. Manaka Matsukubo - Chelsea
  25. Tessa Wullaert - Como 1907
  26. Barbra Banda - Orlando Pride
  27. Rose Lavelle - Gotham
  28. Temwa Chawinga - KC Current
  29. Lorena - KC Current
  30. Scarlett Camberos - Club América

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