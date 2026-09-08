CODICADER 2026| Misael Montero Pérez pone a Panamá en el podio del taekwondo en la cita estudiantil

El taekwondista panameño compitió en la categoría de -59 kilogramos del evento cuya sede es Honduras.

Panamá/El taekwondista panameño Misael Montero Pérez protagonizó una destacada actuación en los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER), Nivel Secundario, que se desarrollan en Honduras, al conquistar la medalla de plata en la categoría de -59 kilogramos.

Misael dejó todo sobre el tatami y avanzó con determinación hasta la gran final. En su camino al podio, superó al representante de El Salvador y posteriormente protagonizó un reñido y emocionante combate ante Costa Rica en las semifinales.

En la gran final, el panameño se midió al guatemalteco Ángel Rodríguez, ante quien cayó tras un intenso y exigente combate, quedándose con una valiosa medalla de plata para Panamá.

Te puede interesar: LPF Torneo Apertura 2026 resultado| UMECIT FC supera a CAI en el cierre de la jornada 7

El deporte

El taekwondo es un arte marcial originario de Corea y también un deporte olímpico. Su nombre puede traducirse aproximadamente como “el camino del pie y el puño”.

Se caracteriza especialmente por sus patadas rápidas, altas y giratorias, aunque también utiliza golpes con las manos, bloqueos y técnicas de defensa.

Además del ejercicio físico, el taekwondo busca desarrollar valores como la disciplina, el respeto, el autocontrol, la perseverancia y la confianza. Los practicantes avanzan mediante distintos cinturones, desde principiante hasta cinturón negro.

El taekwondo se realiza mediante una combinación de técnicas de ataque, defensa y movimientos corporales. Normalmente se practica en un espacio de entrenamiento llamado dojang, bajo la guía de un instructor.

Sus principales formas de práctica son:

Técnicas: se practican patadas, puñetazos, bloqueos y desplazamientos.

se practican patadas, puñetazos, bloqueos y desplazamientos. Patadas: son una de las características principales, como la patada frontal, lateral y circular.

son una de las características principales, como la patada frontal, lateral y circular. Combate: dos participantes se enfrentan intentando marcar puntos con técnicas permitidas, utilizando protecciones.

dos participantes se enfrentan intentando marcar puntos con técnicas permitidas, utilizando protecciones. Formas (poomsae): se realizan secuencias de movimientos contra un oponente imaginario para practicar precisión, equilibrio y coordinación.

se realizan secuencias de movimientos contra un oponente imaginario para practicar precisión, equilibrio y coordinación. Acondicionamiento físico: incluye ejercicios para mejorar fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia.

Te puede interesar: Jennisín Rosanía| Panameña sube a la cima del ranking mundial overall de la IBJJF

Nota de prensa