Ismael Laguna | La gloria del boxeo panameño falleció a los 83 años de edad

El dos veces campeón mundial de peso ligero, ídolo de Roberto "Mano de Piedra" Durán y pionero de la escuela panameña del boxeo, permanecía internado desde hacía varios días en un Hospital a causa de una enfermedad de la que la familia no había ofrecido detalles oficiales.

Panamá/El boxeo panameño está de luto. Ismael Laguna Meneses, conocido mundialmente como "El Tigre de Colón" (o "Tigre Colonense"), falleció este martes 8 de septiembre. El histórico excampeón, nacido en Colón el 28 de junio de 1943, tenía 83 años y permanecía hospitalizado desde hacía varios días por una enfermedad sobre la que sus allegados no habían dado detalles oficiales.

La historia del deporte panameño no puede contarse sin Laguna, quien con una carrera profesional extendida entre 1960 y 1971 se consolidó como uno de los máximos exponentes de la división Ligero, dejando un legado de técnica y valentía en los cuadriláteros más importantes del mundo.

El ascenso a la cima

Tras debutar con victoria el 21 de agosto de 1960 ante Antonio Morgan, Laguna inició una vertiginosa carrera que lo llevó a disputar su primer título mundial apenas cinco años después. El momento cumbre llegó en abril de 1965, cuando en el Estadio Nacional Juan Demóstenes Arosemena derrotó al legendario Carlos Ortiz para coronarse campeón del mundo del CMB en las 135 libras, en la primera pelea de título mundial disputada en la Ciudad de Panamá. Perdería la corona meses más tarde en la revancha, celebrada en Puerto Rico, pero su rivalidad con Ortiz marcó una época dorada del boxeo mundial.

Duelos de leyenda y resiliencia

A lo largo de sus 75 combates, Laguna se midió con la élite del boxeo internacional:

Recuperó el trono de las 135 libras en marzo de 1970 al vencer a Mando Ramos en Los Ángeles, en una pelea detenida por los cortes del rival, convirtiéndose en bicampeón mundial. Defendió con éxito su corona en junio de 1970 ante el japonés Guts Ishimatsu, en el Gimnasio Nuevo Panamá. Firmó además un empate histórico ante el "Intocable" Nicolino Locche en Buenos Aires (1965) y se enfrentó a figuras como Flash Elorde y Ken Buchanan.

Cierre de una trayectoria de oro

El estilo orthodox y la elegancia técnica de Laguna le permitieron retirarse con un récord de 65 victorias (37 por nocaut), 9 derrotas y 1 empate, sin haber sido noqueado ni cortado en toda su carrera. Sus últimos combates de alto nivel fueron ante el británico Ken Buchanan, contra quien disputó su última pelea profesional en el Madison Square Garden, en septiembre de 1971.

Un legado eterno

En 1999 fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Mundial y en 2001 ingresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York. Fue, junto a Roberto Durán, ídolo absoluto del boxeo panameño y referente directo de campeones mundiales como Ernesto "Ñato" Marcel y Enrique "Maravilla" Pinder, quienes crecieron admirando su estilo de "salón", con movimiento de hombros y desplazamientos laterales que definieron a toda una generación de la escuela panameña.

El nombre de Ismael Laguna permanece grabado como símbolo de la nacionalidad panameña, un referente de vigencia eterna en la memoria del boxeo mundial.