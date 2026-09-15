Capturan a un cabecilla y seis personas por presunto pandillerismo en Colón

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación se inició en 2023 debido a la presunta existencia de un grupo criminal organizado que mantenía control territorial en Cativá, San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos.

Colón, Colón/Siete personas fueron aprehendidas, entre ellas un presunto cabecilla que figuraba en la lista de los más buscados, durante la Operación Rigor, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación en distintos puntos de la provincia de Colón.

El operativo fue ejecutado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Las diligencias de allanamiento se realizaron de manera simultánea en diferentes sectores de la provincia, donde las autoridades también lograron recabar diversos indicios relacionados con la investigación.

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De acuerdo con la Procuraduría, la investigación se inició en 2023 debido a la presunta existencia de un grupo criminal organizado que mantenía control territorial en Cativá, San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos.

Las pesquisas vinculan presuntamente a este grupo con la comisión de múltiples delitos graves, entre ellos homicidios relacionados con actividades de drogas, robos, hurtos y posesión ilícita de armas de fuego.

Entre los aprehendidos se encuentra un supuesto líder de la estructura criminal, quien ya figuraba en la lista de los más buscados de las autoridades.

La Operación Rigor forma parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio Público para desarticular organizaciones criminales y llevar ante los tribunales a las personas presuntamente vinculadas con hechos delictivos.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y actuando en estricto apego a la Constitución y las leyes de la República.