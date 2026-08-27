Beyoncé se solidariza con Colombia: millonaria donación apoyará a víctimas del terremoto

La cantante estadounidense realizará una donación personal de un millón de dólares destinada a organizaciones que trabajan directamente con las comunidades afectadas, especialmente en el departamento del Chocó.

Beyoncé se sumó a la movilización internacional para atender la emergencia humanitaria provocada por el terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto.

El aporte fue anunciado por Parkwood Entertainment, compañía de la artista, que confirmó que los recursos permitirán reforzar la asistencia inmediata en las zonas que registraron mayores daños. La prioridad será garantizar alimentos y suministros para vivienda a familias que perdieron sus hogares o enfrentan dificultades para acceder a productos esenciales después del desastre.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y provocó graves afectaciones en diferentes puntos del país. Viviendas, carreteras, edificios y otras infraestructuras resultaron dañados, mientras las dificultades de movilidad también comprometieron el abastecimiento de alimentos en comunidades golpeadas por la emergencia.

La ayuda de Beyoncé a Colombia será canalizada hacia organizaciones con operaciones humanitarias sobre el terreno. Parkwood Entertainment señaló a Food For The Poor y World Central Kitchen entre las entidades involucradas en las labores de respuesta, mientras invitó a quienes quieran contribuir a respaldar las iniciativas desplegadas para acompañar a los damnificados.

La participación de la intérprete estadounidense amplía una cadena de solidaridad que ha reunido a reconocidas figuras de la música y otras industrias. Días antes, la Fundación Con Cora de Karol G aportó 1,2 millones de dólares para apoyar la atención de las familias afectadas por el terremoto, según se anunció durante el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida.

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El evento, realizado el 23 de agosto en Bogotá, reunió a más de 30 artistas, entre ellos Maluma, Eladio Carrión y Grupo Niche. La jornada consiguió recaudar más de 11.000 millones de pesos colombianos, equivalentes aproximadamente a 3,6 millones de dólares, destinados a respaldar a las comunidades perjudicadas por el movimiento telúrico.

Shakira también se sumó a la reconstrucción del Chocó mediante un compromiso conjunto con Global Citizen, Live Nation y CAF. La iniciativa contempla 1,25 millones de dólares para recuperar escuelas afectadas por el terremoto, con la Fundación Pies Descalzos al frente de los trabajos relacionados con infraestructura educativa.

La emergencia también impulsó la iniciativa Marea Viva por el Chocó del Mañana, encabezada por Progresa Chocó, Fundación Mi Sangre, Fundación Bancolombia y Grupo Argos. A esta movilización se han vinculado personalidades de la música y el deporte como Juanes, James Rodríguez, Mariana Pajón, Rigoberto Urán, David Ospina, Manuel Medrano, Goyo, Jhon Arias, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y Nicky Jam.

La contribución de Beyoncé adquiere especial relevancia dentro de este esfuerzo colectivo porque está orientada a cubrir necesidades inmediatas mientras avanzan los procesos de recuperación. La destrucción de viviendas y los daños en vías e infraestructura mantienen a numerosas comunidades en condiciones vulnerables, haciendo necesaria la continuidad de la asistencia humanitaria.

La respuesta internacional ocurre mientras las labores de recuperación continúan concentradas en atender necesidades básicas y restablecer condiciones de vida en territorios afectados. Los aportes económicos, alimentos y proyectos de reconstrucción forman parte de una estrategia de apoyo que seguirá siendo necesaria durante próximos meses.

Con su aporte, la artista se incorpora a una respuesta solidaria que ha trascendido fronteras y sectores. La donación de Beyoncé por el terremoto en Colombia permitirá fortalecer la entrega de recursos esenciales en las áreas más afectadas y se suma a las iniciativas que buscan atender la emergencia, reconstruir infraestructura y acompañar a las familias que enfrentan las consecuencias del desastre.