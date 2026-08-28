Blake Lively recibirá más de 400,000 dólares de Justin Baldoni tras batalla judicial

La decisión llega tras el cierre del enfrentamiento relacionado con Romper el círculo, película que ambos protagonizaron y que desencadenó una controversia fuera de las pantallas.

La prolongada disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó un nuevo capítulo después de que un juez federal ordenara otorgar a la actriz aproximadamente 407,000 dólares por honorarios de abogados y costas judiciales.

El juez Lewis Liman, del tribunal federal de Nueva York, estableció una compensación de 363,245 dólares por honorarios profesionales y otros 44.206 dólares correspondientes a costas. La cantidad concedida representa apenas el 5% de los más de ocho millones que Lively había solicitado inicialmente.

Según la resolución, la actriz únicamente podía recuperar gastos “razonables” relacionados con su defensa frente a la demanda por difamación presentada por Baldoni. Aunque Liman consideró que las tarifas cobradas por sus abogados no eran “irrazonables” teniendo en cuenta la complejidad del litigio, determinó que “el número de horas por las que Lively solicita reembolso es irrazonable”. El magistrado también señaló deficiencias en la documentación presentada, incluida la ausencia de facturas originales.

El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively denunció a Baldoni y Wayfarer Studios ante el Departamento de Derechos Civiles de California. La intérprete sostuvo que se había organizado una campaña de desprestigio digital como represalia después de plantear quejas relacionadas con presunto acoso sexual durante la producción de Romper el círculo.

Baldoni respondió mediante una demanda por difamación de 400 millones de dólares contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, alegando que ambos habían fabricado acusaciones con el objetivo de tomar control creativo de la película.

Después de aproximadamente 18 meses de enfrentamiento judicial, las partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial en mayo, pocas semanas antes del inicio previsto del juicio federal. Ninguna recibió una compensación económica mediante aquel pacto, dejando pendiente exclusivamente la discusión relacionada con los gastos legales.

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Bryan Freedman, abogado de Baldoni, valoró favorablemente la nueva resolución. “El veredicto es una victoria significativa para mis clientes y envía un mensaje claro de que, sin importar cuán poderoso se sea, el tribunal no es un lugar para aprovecharse de la ley en beneficio propio”, declaró a Page Six.

Los representantes legales de Lively ofrecieron una interpretación diferente. “Justin Baldoni y las partes de Wayfarer perdieron su demanda retaliativa sin mérito de 400 millones de dólares, que dos tribunales distintos consideraron diseñada para silenciar a Blake Lively y a otros. Este primer reconocimiento de honorarios bajo esta ley de California es histórico”, afirmaron Esra Hudson y Michael Gottlieb.

Los abogados añadieron: “El caso de Blake Lively nunca fue una cuestión de dinero, sino de responsabilidad. Ella corrió el velo para otras víctimas y sentó un precedente para que otras personas denuncien conductas similares”.

La actriz había solicitado el reembolso bajo una ley de California aprobada en 2023, diseñada para desalentar determinadas demandas por difamación contra personas que denuncian acoso o agresión sexual. También buscó inicialmente daños triples y punitivos, posibilidad descartada anteriormente por Liman al considerar que esas compensaciones no estaban disponibles bajo legislación federal.

Durante todo el procedimiento, fuentes vinculadas al litigio estimaron que los equipos jurídicos de ambas partes percibieron conjuntamente cerca de 60 millones de dólares.

Tras alcanzar el acuerdo, Lively retomó progresivamente su agenda pública, con apariciones en la Gala del Met y la final de la Copa del Mundo. Baldoni también rompió recientemente su silencio y manifestó junto a su esposa, Emily Baldoni, sentir “una inmensa gratitud” hacia quienes los respaldaron durante el conflicto.