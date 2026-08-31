Maluma revive pasión infantil y revela el hobby que sueña compartir con su hijo

El artista atraviesa una etapa marcada por la familia y por el regreso a una de las aficiones que definieron su infancia.

El cantante colombiano Maluma se unió a Hot Wheels para crear un vehículo personalizado dentro de la campaña Challenge Accepted, un proyecto ligado a su pasión por los automóviles y su paternidad.

El vínculo del artista, de 32 años, con los carros comenzó mucho antes de alcanzar reconocimiento. Durante su niñez en Colombia, acceder a los vehículos de juguete no era sencillo, por lo que durante años los conoció principalmente a través de la televisión.

“Hot Wheels ha sido parte de toda mi vida”, aseguró Maluma. “Pero para mí, como colombiano, la única manera de ver Hot Wheels era a través de la televisión. Para nosotros, era un poco difícil conseguir esos pequeños autos”.

Esa historia cambió cuando uno de sus tíos viajó a Estados Unidos y regresó con un obsequio que terminaría convirtiéndose en un recuerdo decisivo. “llegó con una caja enorme como regalo. Cuando la abrí, fue la primera vez que vi en la vida real los Hot Wheels. También tenía una pequeña pista donde podía jugar con ellos. Desde ese día, me enamoré de los autos”, recordó.

Con los años, aquella fascinación infantil evolucionó hasta convertirse en una afición por el diseño automotor. “Tengo autos por todas partes”, contó. “Puedo decir que los autos han sido una gran parte de mi vida. Me encanta el arte de construir autos. Me encanta el arte de las curvas, las formas de los autos. Eso también es algo con lo que siempre soñé, tener mi propia colección de autos. Comencé con Hot Wheels, así que es hermoso”.

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Para su colaboración, Maluma diseñó su propio Hot Wheels y eligió como modelo un Toyota Land Cruiser. Aunque reconoce que muchos podrían haber esperado un vehículo deportivo como un Ferrari, la elección estuvo relacionada con las prioridades que marcan su vida.

“Es un auto que está hecho para llevar a toda tu familia en él”, explicó el colombiano, quien espera un niño junto a Susana Gómez. “Mi prioridad ahora es mi familia y llegar a los lugares correctos de una manera muy segura”. Sobre este nuevo momento agregó: “Ya no estoy haciendo un sprint”.

Maluma y Gómez ya son padres de Paris, nacida en marzo de 2024. La relación con su hija le ha permitido recuperar juegos alejados de las pantallas y proyectar esa experiencia hacia la llegada de su próximo bebé.

“Mi hija está enamorada de Hot Wheels. Creo que es un tipo diferente de niña porque no está enamorada de las pantallas o las redes sociales. Quiere jugar de la misma manera en que yo solía hacerlo”, afirmó. “No puedo esperar a que mi hijo esté aquí con nosotros y hacer las mismas actividades que me gusta hacer con Paris. Este niño también me va a traer mucha alegría”.

La colaboración materializa así una conexión entre la infancia de Maluma, su pasión por los autos y su paternidad. Su vehículo forma parte de la Colección Global Legends 2026, disponible para preventa desde el 28 de agosto. Paralelamente, Hot Wheels programó una experiencia en Venice, California, entre el 28 y el 30 de agosto, con modelos a tamaño real.

Más allá del lanzamiento comercial, el proyecto refleja una transformación personal del cantante: aquel niño que recibió emocionado su primera pista ahora espera convertir ese mismo hobby en una tradición familiar y compartir con sus hijos una afición que lo ha acompañado durante toda su vida.