Busy Philipps revela diagnóstico de tumor cerebral y sus dos cirugías

Busy Philipps, actriz reconocida por producciones como Dawson’s Creek y la comedia Y dónde están las rubias, reveló que fue diagnosticada con un oligodendroglioma de grado 2, un tumor cerebral maligno poco frecuente y de crecimiento lento.

La historia comenzó sin síntomas evidentes. Philipps decidió someterse a un escaneo corporal completo mediante resonancia magnética pese a que sus análisis de sangre estaban dentro de parámetros normales y su médico no consideraba indispensable realizar el estudio. La cita terminó fijada para el 12 de febrero después de ser aplazada por una tormenta de nieve en Nueva York.

Un día antes había fallecido James Van Der Beek, su amigo y antiguo compañero de Dawson’s Creek. Su exesposo la alentó a mantener la cita médica: “Quizá sea lo mejor que puedas hacer por tu amigo esta mañana: ve y hazte el escáner”.

El examen detectó una lesión en el lóbulo frontal. Philipps recordó la incertidumbre de aquel momento: “Mientras hablaba con el doctor, le escribí a mi ex esposo: ‘OMG, tengo un tumor cerebral’. Él me respondió: ‘¿De qué hablas?’”. Posteriores pruebas realizadas con especialistas de NYU Langone Health permitieron establecer que se trataba de un oligodendroglioma de grado 2.

Según explicó a PEOPLE la neurooncóloga Alexandra Miller, esta enfermedad afecta aproximadamente a entre 1.100 y 1.300 personas cada año en Estados Unidos. En el caso de Philipps, el tumor medía 2,6 centímetros y pudo ser retirado completamente mediante cirugía.

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La detección anticipada resultó determinante. “Su detección temprana fue decisiva. Si hubiera esperado a tener convulsiones, el tumor podría haber duplicado o triplicado su tamaño y la cirugía habría sido mucho más compleja”, explicó Golfinos en la misma entrevista.

El diagnóstico coincidió con un momento profesional importante, pues Philipps acababa de conseguir un papel principal en Cupertino, serie de CBS. Inicialmente temió que comunicar su enfermedad pusiera en riesgo el trabajo, pero decidió informar a los responsables del proyecto y recibió su respaldo. “Fueron maravillosos”, aseguró.

Su recuperación presentó posteriormente un obstáculo. Mientras participaba en el rodaje, una dermatóloga observó señales de infección en la cicatriz. Los médicos identificaron la presencia de estafilococo, por lo que fue necesaria una segunda intervención para limpiar la zona y retirar un pequeño implante de titanio. “La segunda cirugía me descolocó. Sentí que volvía a empezar de cero y me sentí muy alterada”, reconoció Philipps a PEOPLE.

Durante el proceso contó con el acompañamiento de sus hijas, Birdie y Cricket, además de personas cercanas como Michelle Williams. Su antigua compañera de Dawson’s Creek coordinó parte de la asistencia durante la recuperación. “Michelle me dijo: ‘Llevas dos años diciendo que sientes que tu cerebro está roto’. Y tenía razón, lo he dicho durante los últimos años”, relató Philipps.

Actualmente, Busy Philipps no necesita quimioterapia ni radioterapia, aunque deberá realizarse resonancias periódicas para controlar su evolución. El equipo médico mantiene perspectivas favorables tras la extracción del tumor.

La experiencia médica también modificó la manera en que la intérprete observa su salud y su carrera. Aunque el diagnóstico apareció de forma inesperada, la posibilidad de intervenir el tumor antes de que provocara manifestaciones neurológicas permitió reducir la complejidad del procedimiento y continuar sus compromisos profesionales, siempre bajo seguimiento especializado.

“Agradezco que estoy viva”, afirmó la actriz al hablar sobre la experiencia. También destacó la importancia de acceder a información médica y atender las inquietudes personales: “Nos dicen muchas veces que no hay nada de qué preocuparse, cuando en realidad uno sabe que sí”, afirmó. “No le deberíamos temer a tener información. Eso solo empodera”.