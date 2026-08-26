AC/DC | Chris Slade se retira de la batería: la salud lo obliga a dejar los escenarios

El músico, que cumplirá 80 años el próximo 30 de octubre, explicó que las consecuencias de un derrame cerebral sufrido hace aproximadamente siete años han limitado progresivamente su capacidad física para continuar tocando.

Chris Slade, reconocido por sus dos etapas como baterista de AC/DC, anunció que se retira de los escenarios después de una trayectoria profesional que supera seis décadas.

El anuncio fue realizado mediante un video publicado en su página de Facebook, donde Slade agradeció tanto a sus seguidores como a los músicos que lo acompañaron en The Chris Slade Timeline, proyecto con el que permanecía activo en directo durante los últimos años.

“Con gran pesar anuncio mi retiro de la batería. Tengo casi 80 años. He tocado la batería profesionalmente desde los 16 con Tom Jones… Gracias a todos por venir a los conciertos”, señaló. Posteriormente agregó: “Sabemos que lo han hecho, porque nos lo han dicho, y recibir esos comentarios es genial. Así que por favor, sigan a The Chris Slade Timeline en Facebook, porque publicaremos cosas de vez en cuando para intentar mantenerlos interesados”.

La decisión está directamente relacionada con su estado de salud. El baterista de AC/DC explicó que inicialmente el episodio cerebrovascular fue considerado leve, pero sus efectos físicos se hicieron más evidentes con el paso del tiempo.

“Bueno, lo que pasó fue que tuve un derrame cerebral, como probablemente ya saben, hace unos siete años; un derrame leve, pero la cosa empeoró. Y me temo que eso me ha afectado mucho”, dijo Slade al explicar las razones de su retiro.

El músico reconoció que aspiraba a permanecer profesionalmente activo durante sus ochenta años, siguiendo el ejemplo de otras grandes figuras de la música. “Envidio a gente como los Rolling Stones o Paul McCartney, que siguen en activo hasta bien entrados los ochenta, y yo quería hacer lo mismo. Pero parece que no puedo. Así que, como digo, con mucha tristeza, me despido por ahora”.

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El retiro de Chris Slade cierra una carrera que comenzó cuando tenía apenas 16 años. Mucho antes de incorporarse a AC/DC, trabajó con artistas y agrupaciones como Tom Jones y Manfred Mann. También integró The Firm, proyecto que reunió a músicos como Jimmy Page, Paul Rodgers y Paul Thompson.

Su primera llegada a AC/DC ocurrió en 1989, cuando reemplazó a Simon Wright. Slade permaneció en la formación hasta 1994 y participó en The Razors Edge, álbum publicado en 1990 que se convirtió en una pieza destacada del catálogo de la banda australiana.

Durante aquella etapa grabó la batería de canciones como “Thunderstruck” y “Moneytalks”, composiciones que alcanzaron una importante presencia dentro del repertorio del grupo y reforzaron su reconocimiento internacional durante los primeros años de la década de 1990.

Más de veinte años después, Slade regresó a AC/DC. En 2015 volvió a encargarse de la batería durante las presentaciones en vivo debido a los problemas legales que atravesaba Phil Rudd. Permaneció en las giras de 2015 y parte de 2016, antes de que la agrupación recurriera posteriormente a otros músicos.

Actualmente, AC/DC continúa desarrollando su calendario de conciertos con Matt Laug detrás de la batería durante su gira norteamericana de verano. Mientras la histórica banda mantiene su actividad sobre los escenarios, Slade pone fin a una carrera marcada por colaboraciones con figuras del rock y por su participación en algunos de los momentos más reconocidos de AC/DC.

Su despedida supone el cierre definitivo de una trayectoria profesional iniciada en la adolescencia y sostenida durante más de 60 años. A sus casi 80 años, el baterista deja como legado una extensa historia musical construida entre giras, estudios, escenarios y bandas.