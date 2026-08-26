Chris Martin y Carlos Vives acompañaron a Gustavo Dudamel en su despedida de la Filarmónica de Los Angeles

El director venezolano encabezó en el Hollywood Bowl un concierto benéfico destinado a apoyar a los damnificados por los terremotos que golpearon La Guaira y sectores de Caracas el 24 de junio.

Gustavo Dudamel cerró una etapa decisiva de su carrera al despedirse de la Filarmónica de Los Ángeles con una celebración marcada por la música latinoamericana y la solidaridad con Venezuela.

Ante cerca de 17.000 asistentes, la jornada comenzó con los himnos de Estados Unidos y Venezuela y evolucionó hacia una combinación de música sinfónica, pop, cumbia y sonidos tropicales. El encuentro representó además uno de los últimos grandes actos de Dudamel antes de asumir la dirección musical y artística de la Filarmónica de Nueva York durante la temporada 2026-2027.

Con Venezuela como eje de la noche, Dudamel destacó la capacidad del arte para acompañar a las comunidades durante situaciones difíciles. “La música tiene un poder muy especial que va más allá del entrenamiento, transforma nuestras vidas profundamente y, cuando estamos en un momento como este, este momento tan difícil y complejo como el que pasa Venezuela. Nos vemos coincidir en el arte y la belleza”, expresó.

El maestro también reivindicó la música como espacio de encuentro. “En un mundo que nos divide, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos aquí”, señaló el venezolano, “disfrutando de buena comida y bebida, pero más aún el hermoso poder de la música, tengo fe porque somos un mundo; uno, uno”.

La despedida reunió a figuras destacadas de distintos géneros. Natalia Lafourcade interpretó un repertorio que incluyó Hasta la Raíz, mientras Carlos Vives participó con Quiero verte sonreír y La tierra del olvido. Meme del Real, integrante de Café Tacvba, llevó al escenario Eres, y Beck se sumó con Ride Lonesome. Sobre la gestión de Dudamel en Los Ángeles, el músico californiano afirmó: “El mejoró nuestra ciudad”.

El momento culminante llegó con Chris Martin. El líder de Coldplay interpretó junto a Dudamel canciones como Fix You y Viva la Vida, además de Santa María en inglés y español. Durante su participación improvisó una despedida que provocó risas entre los asistentes: “Alguien que queremos se marcha. Hola Nueva York. Adiós Los Ángeles”.

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El concierto cerró tres jornadas dedicadas a celebrar los 17 años de Gustavo Dudamel en Los Ángeles. El viernes participaron Los Tigres del Norte, Lila Downs, Mariachi Reyna de Los Ángeles, Trío Los Panchos, Sílvia Pérez Cruz y Vilma Díaz. El sábado, Foo Fighters compartió escenario con la Filarmónica y la orquesta juvenil YOLA.

La última jornada tuvo un componente humanitario especialmente relevante. Los recursos recaudados serán destinados a los afectados por los sismos en Venezuela mediante el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y CAF. La Filarmónica de Los Ángeles aportó 50.000 dólares y los artistas participaron con su tiempo y talento.

Durante la velada, Lafourcade expresó: “Que la música sea un remanso para nuestros corazones apachurraditos”. Carlos Vives señaló que “las tragedias nos enseñan que no hay fronteras”. Y agregó: “Quiero verte sonreír, Venezuela”.

Dudamel llegó a la Filarmónica angelina en 2009 después de desarrollar su formación musical en Venezuela y dirigir la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Desde entonces amplió los límites tradicionales de la música clásica mediante colaboraciones con artistas populares y proyectos educativos.

Su partida hacia Nueva York pone fin a su etapa como director titular, pero no necesariamente a su relación con la ciudad. El propio Dudamel resumió definitivamente el espíritu de la despedida con una frase: “Este no es nuestro último concierto, porque nunca es nuestro último concierto”.