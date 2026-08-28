Ozzy Osbourne tendrá su película: el biopic avanza y ya negocia con posible protagonista

Más de un año después de la muerte del legendario vocalista de Black Sabbath, su hijo Jack Osbourne confirmó que el proyecto biográfico impulsado por la familia alcanzó una etapa decisiva: el guion está terminado, comenzó la búsqueda de director y ya existen conversaciones con un actor para interpretar al llamado Príncipe de las Tinieblas.

Jack reveló a E! News que la producción avanza con rapidez. “El guion está listo, estamos saliendo a buscar directores. Vamos a toda marcha”, aseguró. Aunque evitó identificar al candidato para encarnar a su padre, confirmó que el acercamiento ya ocurrió. “Tenemos a alguien en mente. No puedo decir quién, pero las conversaciones ya ocurrieron. Si todo sale bien, va a ser genial”, añadió.

La película biográfica de Ozzy Osbourne está producida por Jack, Sharon y Aimée Osbourne. El objetivo es comenzar el rodaje durante 2027. “En un mundo perfecto, nos gustaría estar filmando en la primavera o el verano del año que viene”, explicó Jack.

La familia también tiene definido qué clase de película pretende realizar. Lejos de buscar una aproximación solemne o experimental, Jack aseguró que la prioridad será conectar con quienes acompañaron durante décadas la carrera del músico. “No podemos hacer un biopic pretencioso y esotérico. No vamos a hacer eso, por muchas razones, pero además no es lo que los fans quieren”, declaró.

Esa filosofía quedó resumida en una frase que, según Jack, guía las reuniones creativas: “Dar a los fans lo que quieren. Esa es nuestra gente, para quienes mi padre escribió música, para quienes giró, por eso hicimos los shows que hicimos”.

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El largometraje tendrá como eje la historia sentimental del cantante y Sharon Osbourne. Jack explicó que la trama “está muy centrada en la relación entre mi madre y mi padre” y adelantó que el tono estará más próximo a Walk the Line, el biopic de Johnny Cash, que a producciones como Bohemian Rhapsody.

El proyecto se desarrolla con Sony Pictures y Polygram Entertainment desde 2021. El guion fue encargado a Lee Hall, nominado al Oscar y reconocido por trabajos como Billy Elliot y Rocketman. Al anunciarse la producción, Sharon resumió la intensidad de su matrimonio: “Nuestra relación fue a veces salvaje, insana y peligrosa, pero fue nuestro amor inquebrantable lo que nos mantuvo juntos. Estamos encantados de asociarnos con Sony Pictures y Polygram para llevar nuestra historia a la pantalla”.

Ozzy conocía los planes antes de fallecer. En 2024 expresó su impaciencia durante The Osbournes: “Para cuando terminen esta película, estaré muerto. Quiero estar vivo para verla”. Sharon respondió: “Las películas tardan una eternidad en hacerse”.

El músico murió el 22 de julio de 2025, a los 76 años, tras sufrir un ataque al corazón y después de haber enfrentado enfermedad arterial coronaria y párkinson. Meses antes había ofrecido su concierto de despedida junto a Black Sabbath en Villa Park, Birmingham.

Nacido como John Michael Osbourne en 1948, fundó Black Sabbath en 1968 con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Tras abandonar la agrupación en 1979 en medio de problemas con alcohol y drogas, desarrolló una exitosa carrera solista y posteriormente regresó al grupo. Su trayectoria, marcada por excesos, reinvenciones y éxitos, ofrece ahora el material para una película que buscará retratar tanto al ícono del heavy metal como la relación que definió buena parte de su vida. La producción también recorrerá los episodios que transformaron al artista británico en una figura polémica y reconocible de la cultura rock.