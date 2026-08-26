Miss North Carolina USA demanda al certamen tras perder la corona por comentarios racistas

Boltinhouse obtuvo la corona a finales de junio y fue destronada el 5 de agosto.

Brittany Boltinhouse, quien perdió el título de Miss North Carolina USA 2026, llevó su disputa con la organización del certamen a los tribunales.

La exreina de belleza presentó una demanda civil por difamación en la que sostiene que fue retratada públicamente como racista, homofóbica y transfóbica para justificar su destitución.

La acción judicial fue radicada el 23 de agosto ante el Tribunal Superior del Condado de Duplin, en Carolina del Norte. Entre los demandados aparecen Thom Brodeur, presidente y director ejecutivo de Miss USA y Miss Teen USA, y A-Blaize Productions, responsable del certamen estatal.

Boltinhouse obtuvo la corona a finales de junio y fue destronada el 5 de agosto. Miss USA anunció entonces la decisión mediante un comunicado en Instagram. Brodeur aseguró que la organización “no tolera el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoje a cualquier persona de su dignidad”, aunque no detalló públicamente la conducta específica que motivó la medida.

La demanda de Brittany Boltinhouse no cuestiona que el certamen tuviera autoridad para retirarle el título. Su reclamación se concentra en las declaraciones difundidas posteriormente.

El expediente reconoce que, después de su victoria, reaparecieron antiguas publicaciones de Boltinhouse en redes sociales. Entre ellas figuraban seis mensajes entre 2017 y 2019 en los que utilizó un término racial ofensivo. También aparecieron publicaciones sobre Donald Trump, Charlie Kirk, los hermanos Tate y el Día de Visibilidad Transgénero de 2024.

Sus representantes legales sostienen que ese historial fue empleado para “falsamente retratar y difamar” a Boltinhouse como racista, homofóbica y transfóbica.

Otro elemento de la disputa es una declaración que los organizadores presuntamente querían que firmara. Boltinhouse se negó a aprobar un texto que incluía: “A lo largo de los últimos días, me he visto obligada a confrontar partes de mi pasado de las que no me siento orgullosa”. La demandante sostiene que referencias públicas hicieron parecer que había aceptado esa declaración.

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El caso también incorpora transcripciones de llamadas con responsables del concurso. Nic Blaize, codirector estatal, afirmó: “Brittany, estás siendo destronada, o has sido destronada, debido a la totalidad de cada una de las cosas en su conjunto”. En otra conversación señaló: “Nos dijeron que teníamos que hacer una declaración”.

A-Blaize Productions ha negado que la destitución respondiera a las creencias políticas o religiosas de la exreina. La compañía afirmó que la decisión “siguió una revisión exhaustiva de la totalidad de la información que llegó a nuestro conocimiento, incluyendo conductas no reveladas previamente y contenido público de varios años que era inconsistente con los estándares esperados de una titular de Miss North Carolina USA”.

Patrick M. Mincey, abogado de Boltinhouse, aseguró que su clienta “no fue simplemente despojada de un título, sino que fue marcada públicamente con una letra escarlata” y acusada de “algunas de las imputaciones más despreciables que se le pueden hacer a una persona en la sociedad actual”.

Stephen Bell sostuvo que los demandados “no pueden remover a una titular por razones políticas y luego difamarla ante el público para ocultar sus verdaderas motivaciones”.

Boltinhouse había declarado que consideraba que fue destronada por sus convicciones como “mujer cristiana conservadora”. Su demanda solicita compensación por daños reputacionales, angustia emocional y pérdida de oportunidades profesionales, además de daños punitivos y honorarios legales.

Mientras el litigio comienza su recorrido judicial, Myla Hadley asumió la corona de Miss North Carolina USA 2026. El caso se desarrolla paralelamente a la edición 2026 de Miss USA, iniciada en Miami,.