Snoop Dogg ofrece $30,000 por viajar y probar helados alrededor del mundo

El puesto ofrece una remuneración total de 30.000 dólares durante tres meses y está abierto a candidatos de cualquier parte del mundo.

Snoop Dogg lanzó una de las convocatorias laborales más llamativas de su marca Dr. Bombay: busca a una persona que viaje por diferentes ciudades, pruebe helados y postres congelados y detecte tendencias capaces de inspirar nuevos productos.

La iniciativa fue presentada por el rapero mediante un video y una publicación en LinkedIn. La misión del seleccionado puede resumirse en una consigna difundida por la compañía: “Probar. Viajar. Descubrir. Informar a Snoop”. Durante el contrato, el trabajador deberá convertirse en una especie de representante internacional de la marca, aportando información sobre sabores, ingredientes, costumbres gastronómicas y novedades que puedan resultar relevantes para el negocio.

El acuerdo contempla una contratación independiente de tres meses, con un pago mensual de 10.000 dólares. Dr. Bombay señaló que Deel, plataforma especializada en contratación internacional, gestionará tanto la incorporación como los pagos correspondientes. El puesto combina degustación, investigación de mercado, viajes y creación de contenido para redes sociales.

Entre las responsabilidades se encuentra recorrer distintos destinos para conocer propuestas de heladería y otros productos fríos, identificar combinaciones novedosas y detectar tendencias antes de que alcancen una audiencia masiva. Los hallazgos deberán comunicarse al equipo de la empresa y podrían utilizarse para desarrollar futuras propuestas comerciales.

Una de las tareas más relevantes será ayudar a Snoop Dogg y a su hijo, Cordell Broadus, a decidir el próximo sabor de helado de Dr. Bombay. La búsqueda pretende encontrar una persona capaz de reconocer preferencias emergentes y convertir esas experiencias gastronómicas en información útil para el desarrollo de productos.

El puesto también incorpora una dimensión digital. El elegido deberá generar contenido durante sus viajes y podrá colaborar en campañas, iniciativas promocionales y otras acciones de comunicación. Por ello, la empresa busca un perfil que conozca las plataformas sociales y pueda contar historias atractivas a partir de sus recorridos, degustaciones y descubrimientos culinarios.

No existe una carrera universitaria específica ni es obligatorio haber trabajado como crítico gastronómico. La convocatoria contempla candidatos con perfiles diversos, incluidos creadores de contenido, chefs, periodistas, estudiantes, profesionales del marketing, emprendedores y aficionados a la gastronomía. También pueden participar personas con experiencias laborales poco convencionales.

Te puede interesar: Bad Bunny hizo historia en los Emmy con su espectáculo del Super Bowl 2026

Te puede interesar: Orlando 'Kuty' Mosquera celebra el nacimiento de su primer hijo con emotivo mensaje

Entre los requisitos indispensables figuran hablar inglés, disponer de un pasaporte vigente y tener disponibilidad durante los tres meses establecidos para el contrato. El dominio de idiomas adicionales no constituye una condición obligatoria, aunque representa una ventaja para quienes deban desenvolverse en diferentes países y contextos culturales.

La compañía espera encontrar a alguien con sensibilidad para anticipar tendencias y reconocer productos o sabores que todavía no se hayan popularizado. Esa capacidad deberá complementarse con habilidades de comunicación, criterio para evaluar experiencias gastronómicas y facilidad para producir materiales destinados a las redes sociales de la marca.

El proceso de postulación permite presentar videos, perfiles sociales, enlaces y otros materiales que ayuden a demostrar las capacidades del candidato. El equipo relacionado con Snoop Dogg participará en la revisión de las personas que avancen en la selección.

La empresa también contempla adaptaciones razonables para postulantes con discapacidad durante las distintas etapas. El proceso puede incluir entrevistas, pruebas relacionadas con las funciones y herramientas de evaluación basadas en inteligencia artificial, aunque la compañía indicó que las decisiones definitivas estarán sujetas a supervisión humana.

La propuesta convierte una actividad cotidiana, como probar helados, en una labor vinculada con investigación, marketing y desarrollo de productos. Para Dr. Bombay, el objetivo será recopilar información internacional que permita comprender qué sabores, ingredientes y experiencias pueden convertirse en futuras oportunidades comerciales. Para el seleccionado, supondrá viajar durante tres meses con una misión concreta: probar helados, descubrir tendencias y ayudar a definir el futuro de una marca impulsada por Snoop Dogg y su hijo.