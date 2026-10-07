Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Ciudad de Panamá/Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

HERRERA:

ASESOR DE CRÉDITO: Con estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines.

COCLÉ:

ASESOR DE CRÉDITO: Con estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines. Licencia de conducir vigente, automóvil o motocicleta propia. Experiencia en ventas y gestión de cobros en calle.

COLÓN:

OPERARIO DE PATIO Y LOGÍSTICA : Bachiller completo, experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares.

: Bachiller completo, experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares. ASESOR DE CRÉDITO: Con experiencia en ventas y gestión de cobros en calle.

PANAMÁ OESTE:

ASESOR DE CRÉDITO: Estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines. Licencia de conducir vigente, automóvil o motocicleta propia.

PANAMÁ: