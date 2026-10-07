Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles
Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.
Ciudad de Panamá/Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.
Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.
Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:
HERRERA:
- ASESOR DE CRÉDITO: Con estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines.
COCLÉ:
- ASESOR DE CRÉDITO: Con estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines. Licencia de conducir vigente, automóvil o motocicleta propia. Experiencia en ventas y gestión de cobros en calle.
COLÓN:
- OPERARIO DE PATIO Y LOGÍSTICA: Bachiller completo, experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares.
- ASESOR DE CRÉDITO: Con experiencia en ventas y gestión de cobros en calle.
PANAMÁ OESTE:
- ASESOR DE CRÉDITO: Estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines. Licencia de conducir vigente, automóvil o motocicleta propia.
PANAMÁ:
- CAPATAZ ELECTRICISTA: Bachiller Industrial reconocido en Panamá, experiencia mínima comprobable de 3 años como instalador electricista idóneo, debe contar con idoneidad vigente de la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA) o Licencia de Electricista de Primera Clase expedida por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá.
- GERENTE DE SUCURSAL – RETAIL: Con estudios en Administración, Mercadeo o áreas afines. Experiencia como Gerente, Encargado o Supervisor de Sucursal en empresas de ventas retail, manejo de herramientas tecnológicas y Microsoft Office.
- MECÁNICO DE EQUIPO PESADO: Título de Bachiller Técnico, estudios o certificación de Técnico en Mecánica Automotriz, Mecánica Diésel o Electromecánica y conocimientos en sistemas hidráulicos.
- TÉCNICO EN VIDEOVIGILANCIA: Formación técnica en Electrónica, electricidad, Informática, telecomunicaciones, redes o carreras relacionadas.
- ASISTENTE DE MERCADEO: Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales, Turismo, Ingeniería Industrial o carreras administrativas afines.
- AYUDANTE GENERAL DE BODEGA Y DE DESPACHO: Con Bachiller completos, experiencia en áreas de bodega, almacén, logística o despacho.
- ADMINISTRADOR DE REDES AMI: Con Licenciatura en Redes Informáticas, Administración Tecnológica, Sistemas Eléctricos y Automatización o carreras afines. Manejo intermedio o avanzado de Excel y licencia de conducir comercial tipo D.
- ELECTRICISTA IDÓNEO: Título de Electricista o certificación de formación eléctrica, idoneidad vigente de la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA) o Licencia de Electricista de Segunda Clase expedida por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá.
- CONDUCTOR DE ENTREGAS: Experiencia en carga y descarga de mercancía, experiencia como conductor de camiones de reparto o entrega. Licencia de conducir vigente, acorde con el tipo de vehículo (F).
- INGENIERO ELÉCTRICO: Licenciatura en Ingeniería Eléctrica o carreras afines. Idoneidad profesional vigente en Panamá, Licencia de conducir Tipo D y experiencia en sistemas eléctricos.
- ASISTENTE ADMINISTRATIVA CONTABLE: Con título universitario completo o en curso de Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.
- TECNICO DE UPS ( SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA): Técnico en electricidad, electrónica, electromecánica o carreras afines, con idoneidad o en trámite, comprobado.
- AUXILIAR DE BODEGA: Bachiller completo, manejo de Microsoft y experiencia en bodega, inventario o despacho.
- CAJERA: Experiencia en facturación comercial y manejo de caja, conocimiento en canjes, notas de crédito y débito, manejo y cuadre de efectivo y dominio de herramientas tecnológicas.
- VENDEDORES DE MUEBLES Y LINEA BLANCA: Estudios secundarios completos, experiencia mínima de un año en ventas de retail y manejo de atención al cliente, Dominio de herramientas tecnológicas, Conocimiento en manejo y seguimiento de cartera de clientes.