¿Qué tomar para combatir el calor sin gastar de más? Opciones saludables por $3

Con un presupuesto limitado, las opciones más sencillas pueden ser también las más convenientes: llevar agua desde casa, consumir frutas o elegir bebidas naturales.

Ciudad de Panamá/Las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas han aumentado la sensación de calor y, con ello, la necesidad de mantenerse hidratado, especialmente entre las personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.

Ante esta situación, Kayra Saldaña, periodista de TVN Noticias, realizó un recorrido por Merca Panamá con un presupuesto de $3 para conocer qué opciones económicas pueden ayudar a combatir la sed sin descuidar la alimentación.

Durante el recorrido, una de sus primeras paradas fue un puesto de batidos, donde Yurelis le mostró algunas alternativas, entre ellas jugos verdes, jugos naturales de frutas y limonadas.

Sin embargo, para la nutricionista Dayris Conte, la primera opción para mantenerse hidratado debe ser el agua.

“Esta es una situación que la ciudadanía presenta mucho cuando estamos en la calle. La primera opción y la más saludable sería el agua”, explicó la especialista.

Conte señaló que llevar una botella de agua desde casa también permite ahorrar dinero, al evitar la compra constante de bebidas durante la jornada. No obstante, para quienes desean variar su consumo, recomendó optar por agua de pipa.

“Si deseas cambiar el paladar porque algunas veces no queremos tomar agua, te recomendaría comprar agua de pipa. Esta de igual manera es una fruta y es importante recalcar que las frutas, además de contener agua, también contienen vitaminas, minerales y fibras”, indicó.

Durante el recorrido también surgió la duda sobre si los duros de frutas son una buena alternativa para refrescarse y combatir el calor. La nutricionista recomendó prestar atención a la cantidad de azúcar añadida antes de comprarlos.

Explicó que, si el objetivo es ahorrar y quitarse la sed, adquirir un producto con una alta cantidad de azúcar podría no ser la opción más conveniente, ya que la persona podría terminar necesitando comprar nuevamente agua para hidratarse.

Así, con un presupuesto limitado, las opciones más sencillas pueden ser también las más convenientes: llevar agua desde casa, consumir frutas o elegir bebidas naturales con poca o ninguna azúcar añadida, especialmente durante los días de mayor temperatura.

Con información de Kayra Saldaña