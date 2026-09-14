Ladron infraganti causa estragos en David

Personas denuncian el aumento de actos vandálicos, robos y hurtos que atentan contra la integridad de las víctimas en la localidad de David, Chiriquí.

David, Chiriquí/En horas de la mañana se llevó a cabo la captura de un hombre perteneciente a bandas delictivas que se dedican a atentar en contra de la población.

Los residentes y comerciantes en áreas aledañas a la zona bancaria se muestran visiblemente afectados ante el aumento de casos de robos y hurtos en esta localidad.

Se llevaron todo, nos dejaron sin aire" — Comerciante afectada

A su vez, los residentes piden a las autoridades mejorar las políticas públicas que rigen la seguridad en la provincia, exigen leyes aptas que certifiquen y logren el cumplimiento satisfactorio de la condena y un aumento de seguridad en la zona.

Comerciantes denuncian que personas pertenecientes a estas bandas son aprehendidas y que a los días o meses son puestas en libertad y vuelven a atentar contra estas personas. Vecinos denuncian que en múltiples ocasiones los lugares que vandalizan son escuelas, comercios y casas.

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Con información de Demetrio Ábrego.