Hallan cuerpo sin vida en herbazal a un costado de la Vía Centenario; Fiscalía investiga

El hallazgo se produjo cerca de las 10:45 a.m., aproximadamente un kilómetro después del estadio Rod Carew, en dirección a Arraiján. Las diligencias provocaron la reducción de la vía a un carril y congestión vehicular.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este lunes en un área de herbazal ubicada a un costado de la vía Centenario, en el corregimiento de Ancón, cerca del puente sobre el río Mocambo.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el hallazgo se produjo alrededor de las 10:45 a.m., cerca de un kilómetro después del estadio Rod Carew, en dirección hacia Arraiján.

Te podría interesar: Abren inscripciones para 13 cursos virtuales y gratuitos dirigidos a la región mesoamericana

Según los primeros reportes, un grupo de trabajadores que se encontraba en el sector observó el cuerpo y dio aviso a la Policía Nacional. Al lugar acudieron agentes policiales y personal del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades ya efectuaron el levantamiento del cuerpo.

Las labores de las autoridades obligaron a reducir a un carril la circulación vehicular en dirección hacia la provincia de Panamá Oeste. Agentes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se mantuvieron en el área para colaborar con la movilidad.

En tanto, en dirección hacia la ciudad de Panamá se registra congestión vehicular debido a la presencia de conductores y transeúntes que reducen la velocidad para observar las diligencias. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar la identidad de la persona fallecida.

Información en desarrollo