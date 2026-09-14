Abren inscripciones para 13 cursos virtuales y gratuitos dirigidos a la región mesoamericana

La oferta busca fortalecer las capacidades técnicas y profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo regional, además de facilitar el intercambio de conocimientos, la adquisición de herramientas y la creación de redes de colaboración.

Abren inscripciones para 13 cursos virtuales gratuitos en Cooperasur. / Cancillería de Panamá

Panamá/El proyecto Mesoamérica, mecanismo de cooperación regional del que Panamá forma parte, abrió las inscripciones para 13 cursos virtuales gratuitos correspondientes a su ciclo formativo de 2026.

Las capacitaciones están disponibles mediante la plataforma Cooperasur.org y se desarrollan de manera asincrónica, lo que permite a los participantes avanzar según su disponibilidad. Están abiertas a todo público, según informó la Cancillería a este medio.

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La oferta busca fortalecer las capacidades técnicas y profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo regional, además de facilitar el intercambio de conocimientos, la adquisición de herramientas y la creación de redes de colaboración.

Cursos disponibles

El ciclo de formación incluye:

  • Salud mental
  • Ciberseguridad
  • Transporte marítimo de corta distancia
  • Cooperación regional
  • Introducción a la cadena de suministro humanitaria
  • Gobierno digital
  • Fortalecimiento de capacidades de las mipymes
  • Fortalecimiento de cadenas de valor
  • Turismo comunitario
  • Gobernanza del agua
  • Vías amigables con la vida silvestre
  • Educación ambiental
  • Mitigación de riesgos de desastres

El Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición esta nueva oferta formativa para contribuir al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible de los países mesoamericanos.

Las personas interesadas pueden consultar los cursos e inscribirse en cooperasur.org.

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