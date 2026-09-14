Abren inscripciones para 13 cursos virtuales y gratuitos dirigidos a la región mesoamericana

La oferta busca fortalecer las capacidades técnicas y profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo regional, además de facilitar el intercambio de conocimientos, la adquisición de herramientas y la creación de redes de colaboración.

Panamá/El proyecto Mesoamérica, mecanismo de cooperación regional del que Panamá forma parte, abrió las inscripciones para 13 cursos virtuales gratuitos correspondientes a su ciclo formativo de 2026.

Las capacitaciones están disponibles mediante la plataforma Cooperasur.org y se desarrollan de manera asincrónica, lo que permite a los participantes avanzar según su disponibilidad. Están abiertas a todo público, según informó la Cancillería a este medio.

La oferta busca fortalecer las capacidades técnicas y profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo regional, además de facilitar el intercambio de conocimientos, la adquisición de herramientas y la creación de redes de colaboración.

Cursos disponibles

El ciclo de formación incluye:

Salud mental

Ciberseguridad

Transporte marítimo de corta distancia

Cooperación regional

Introducción a la cadena de suministro humanitaria

Gobierno digital

Fortalecimiento de capacidades de las mipymes

Fortalecimiento de cadenas de valor

Turismo comunitario

Gobernanza del agua

Vías amigables con la vida silvestre

Educación ambiental

Mitigación de riesgos de desastres

El Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición esta nueva oferta formativa para contribuir al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible de los países mesoamericanos.

Las personas interesadas pueden consultar los cursos e inscribirse en cooperasur.org.