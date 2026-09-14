Acodeco recibe más de 2,200 quejas por $22.7 millones; garantías encabezan los reclamos

Entre 2006 y 2026, la institución registra 46,002 quejas resueltas a favor de los consumidores, por una cuantía acumulada de $480,056,805.89.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 2,234 quejas en todo el país entre enero y agosto de 2026, por una cuantía de $22,736,733.81. Cerca de 6 de cada 10 reclamaciones estuvieron relacionadas con el incumplimiento de garantías y la falta de información.

El incumplimiento de garantía encabezó los reclamos, con 871 casos, equivalentes al 39 % del total, por $7,763,749.66. Le siguió la falta de información, con 438 quejas —el 19.6 %—, por $3,054,718.27.

Puede leer: Ifarhu | Segundo pago del PASE-U se hará a partir de octubre y sin nuevas filas

También se presentaron 211 solicitudes de devolución de dinero, por $3,305,972.97; 183 quejas por incumplimiento de servicio; 152 por resolución de contrato; 114 por cláusulas abusivas y 62 por vicios ocultos.

Inmobiliarias concentran la mayor cantidad de quejas

Las inmobiliarias fueron la actividad económica con más reclamaciones durante los primeros ocho meses del año, al acumular 280 casos. Después aparecen los almacenes por departamentos, con 263; las agencias de autos, con 222; los establecimientos de electrodomésticos y equipos electrónicos, con 194, y la venta de automóviles usados, con 107.

También se recibieron quejas relacionadas con servicios de televisión por cable, celulares, talleres de reparación de vehículos, hoteles o planes vacacionales y actividades recreativas.

Solo durante agosto ingresaron 265 nuevas reclamaciones. La cuantía reclamada aumentó en $3,573,469.18, al pasar de $19,163,264.63 al cierre de julio a $22,736,733.81 en agosto, un incremento aproximado de 13.5 %.

Resuelven casos por $12.7 millones

Entre enero y agosto, la Acodeco registró 1,444 quejas resueltas por una cuantía de $12,721,359.61. Esta cifra incluye expedientes recibidos en 2026 y en años anteriores, además de casos procedentes de administraciones regionales que fueron atendidos en la sede central.

En las quejas relacionadas con vehículos a motor se contabilizaron 509 desistimientos, 195 casos pendientes de constancia de desistimiento, 170 desistimientos con devolución, 125 acuerdos en audiencia con devolución de dinero y 97 acuerdos por otros resultados.

Las soluciones también comprendieron reemplazos, reparaciones, reembolsos y devoluciones de dinero.

Entre 2006 y 2026, la institución registra 46,002 quejas resueltas a favor de los consumidores, por una cuantía acumulada de $480,056,805.89.

La Acodeco recomendó conservar facturas, contratos, garantías, comprobantes de pago, publicidad y cualquier otro documento relacionado con las compras o los servicios, debido a que pueden utilizarse como respaldo al presentar una reclamación.