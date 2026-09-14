Ifarhu | Segundo pago del PASE-U se hará a partir de octubre y sin nuevas filas

Con el nuevo mecanismo, el Ifarhu busca que los próximos desembolsos puedan realizarse directamente a las tarjetas, reduciendo los trámites presenciales y evitando que los beneficiarios tengan que repetir las largas jornadas de entrega.

Ciudad de Panamá, Panamá/El segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) está previsto para realizarse a partir de octubre, informó Carlos Godoy, director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Godoy explicó que este pago forma parte del cronograma establecido para el programa y que, con el nuevo sistema de tarjetas, los acudientes no tendrán que volver a realizar el proceso presencial ni formar filas para recibir el siguiente desembolso.

“El segundo desembolso del PASE-U va a ser a partir de octubre”, confirmó Godoy durante una entrevista, al explicar que la siguiente asignación presupuestaria corresponde a ese mes.

El director del Ifarhu indicó que el PASE-U contempla tres pagos al año. El primero está relacionado con la matrícula, mientras que los siguientes se realizan de acuerdo con el cronograma y las condiciones establecidas para el programa.

Nuevo sistema busca eliminar las filas

Uno de los objetivos de la implementación de las tarjetas es precisamente evitar que los acudientes tengan que repetir los procesos que anteriormente se realizaban mediante cheques.

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Godoy explicó que los pagos quedarán asociados a la tarjeta entregada al acudiente, permitiendo además consultar los desembolsos a través de la aplicación. En los casos donde un acudiente tenga varios hijos beneficiarios, los pagos correspondientes pueden concentrarse en una misma tarjeta.

El funcionario señaló que este mecanismo también busca agilizar los pagos y mejorar la trazabilidad del dinero destinado a los estudiantes.

Hasta el viernes, el Ifarhu había entregado más de 268 mil tarjetas, con aproximadamente 468 mil jóvenes beneficiados. De acuerdo con Godoy, unos $33 millones ya habían sido utilizados, de los cuales el 70% correspondía a alimentación y el 30% a útiles, materiales, uniformes y medicamentos.

Ifarhu reconoce retrasos en el primer pago

Godoy también explicó que parte de los retrasos en los desembolsos se debe a errores en nombres y números de cédula, además de casos en los que los acudientes realizan la matrícula hasta marzo, lo que provoca que la información llegue al Ifarhu en abril o incluso mayo.

Según el director, todavía existen estudiantes cuyos datos de matrícula no han sido remitidos a la institución. También mencionó casos de padres que reclaman desembolsos pendientes desde 2021 y 2022 debido a problemas registrados anteriormente con los cheques.

Con el nuevo mecanismo, el Ifarhu busca que los próximos desembolsos puedan realizarse directamente a las tarjetas, reduciendo los trámites presenciales y evitando que los beneficiarios tengan que repetir las largas jornadas de entrega.

Este lunes se mantiene la entrega de las tarjetas del PASE-U en Los Andes Mall, jornada que continuará durante toda esta semana para los acudientes de San Miguelito y Panamá Norte. Carlos Godoy, director general del Ifarhu, informó que para este lunes se esperaba atender a unas 7 mil personas y pidió a los beneficiarios no madrugar ni llegar desde el día anterior, debido a que el proceso puede atender entre 1,200 y 1,500 personas por hora. Además, aclaró que no es necesario acudir acompañado de los estudiantes, ya que la tarjeta se entrega directamente al acudiente.