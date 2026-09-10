Ifarhu aclara compras permitidas con el PASE-U y advierte sobre irregularidades

La institución también investiga reportes de transacciones en las que no se habría entregado el bien o servicio correspondiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la entrega y activación de las tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) aclaró cuáles son las compras permitidas con este beneficio destinado a los estudiantes.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que la tarjeta puede utilizarse para la compra de alimentos y productos de supermercado, así como artículos de aseo y limpieza para el hogar.

También están permitidas las compras de productos de higiene personal que requieren los estudiantes, entre ellos toallas sanitarias y desodorantes, además de jabón para lavar y otros artículos relacionados con las necesidades del hogar.

El beneficio también puede utilizarse para la compra de medicamentos, uniformes y zapatillas.

En el caso de los restaurantes, Godoy aclaró que los beneficiarios pueden utilizar la tarjeta, siempre que el establecimiento no sea un bar.

“Sí, en alimentos, supermercado, útiles de aseo y limpieza, porque lo que dicen es que los niños son unos adolescentes y necesitan toallas sanitarias, necesitan desodorante, lo pueden hacer. En jabón para lavar, para fregar, porque son todos los elementos que contribuyen al hogar. En medicamentos, en uniformes, zapatillas, pueden ir a un restaurante, pero que no sea bar, porque al final del día puede que la transacción se les decline”, explicó.

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Advierten sobre usos no permitidos

El Ifarhu también ha identificado intentos de utilizar las tarjetas para compras que no corresponden al propósito del programa, entre ellas combustible, licor y consumos en cantinas.

Godoy señaló además que se han recibido reportes sobre comercios que facturan como víveres productos que no deberían estar incluidos dentro del beneficio.

La institución también investiga reportes de transacciones en las que no se habría entregado el bien o servicio correspondiente.

El director indicó que se tomarán las medidas pertinentes para garantizar que los recursos provenientes de los impuestos de los contribuyentes sean utilizados para el propósito para el cual fue creado el PASE-U.

Aún faltan regiones por completar el proceso

Godoy informó que todavía están pendientes de avanzar con el proceso en la provincia de Panamá, Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y áreas de difícil acceso.

El Ifarhu trabaja junto con la Caja de Ahorros para completar estas jornadas y modernizar el sistema de entrega y pago del beneficio.

Segundo pago del PASE-U sería en octubre

Sobre el segundo pago del PASE-U, el director del Ifarhu indicó que está previsto para octubre, una vez la institución reciba la asignación correspondiente y se complete la validación de requisitos como la asistencia de los estudiantes y la participación en la escuela para padres.

Mientras tanto, el Ifarhu también anunció que esta semana comenzará el desembolso correspondiente al Concurso General de Becas y otros programas, con pagos contemplados inicialmente para las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé.