Ifarhu | Más de 33 mil acudientes retirarán tarjetas para cobrar el PASE-U en Chiriquí

Para atender a los beneficiarios se habilitaron más de 47 cajas, con capacidad para recibir aproximadamente a 11 mil personas por día durante los tres días establecidos para la entrega.

David, Chiriquí/Más de 33 mil acudientes de la provincia de Chiriquí están habilitados para retirar, desde este jueves y hasta el próximo sábado, las tarjetas que permitirán hacer efectivo el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente a sus estudiantes.

La jornada, desarrollada con el apoyo de funcionarios de la Caja de Ahorros, ha transcurrido con agilidad y buena organización, según manifestaron algunos de los acudientes que acudieron a retirar sus tarjetas.

Para atender a los beneficiarios se habilitaron más de 47 cajas, con capacidad para recibir aproximadamente a 11 mil personas por día durante los tres días establecidos para la entrega.

“La verdad que fue bien rápido, como una hora y tantos, y había bastante personas por delante y ha sido bien rápido, bien ágil el trayecto desde que uno comienza hasta que recibe la tarjeta y está bien organizado”, expresó uno de los acudientes.

Otra persona manifestó que esperaba que el proceso fuera más demorado debido a la cantidad de personas y las filas.

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Eule García, del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), explicó que cada acudiente recibirá una sola tarjeta, aunque tenga más de un hijo beneficiario.

“Es importante destacar que es solamente una tarjeta por cada acudiente, una tarjeta por acudiente, y si usted mantiene más de dos o tres hijos, solamente en una tarjeta se le va a haber reflejado el acreditamiento correspondiente a este beneficio”, explicó García.

El funcionario también destacó el trabajo coordinado con la Caja de Ahorros para agilizar la entrega y reiteró que los demás programas y pagos que mantiene el Ifarhu serán acreditados directamente a la nueva billetera electrónica Punch.

Las autoridades hicieron además un llamado a los acudientes a cuidar la tarjeta, debido a que su uso está destinado exclusivamente a los fines establecidos para beneficio de los estudiantes y sus estudios.

De acuerdo con el Ifarhu, la tarjeta tiene una vida útil de cinco años, por lo que los beneficiarios deben conservarla adecuadamente.

Con información de Demetrio Ábrego