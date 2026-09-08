Ifarhu | Quejas por largas filas durante jornada de cobro del Pase-U en Bugaba

Para el distrito de Bugaba se tiene previsto atender a cerca de 10 mil usuarios del Pase-U , lo que representa una asignación económica superior a los 2.9 millones de balboas .

Bugaba, Chiriquí/Cientos de acudientes llegaron desde el día anterior a los alrededores de la feria de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, para hacer efectivo el cobro de la beca del Pase-U, cuyo proceso inició el Ministerio de Educación (Meduca) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), con el apoyo de la Caja de Ahorros.

Las largas filas generaron molestias entre los acudientes, quienes también denunciaron falta de organización, situaciones de “juega vivo” y personas que intentaban ingresar a las filas sin respetar el orden establecido.

Algunos de los asistentes cuestionaron que la entrega de las tarjetas no se realizara directamente por plantel educativo, una alternativa que, según señalaron, habría permitido evitar la concentración de miles de personas en un mismo punto y las incomodidades generadas durante el proceso.

Ante las quejas, directivos del Ifarhu aseguraron que el operativo responde a una organización previamente planificada. Explicaron que fueron habilitadas 45 cajas para realizar los trámites, con capacidad para atender aproximadamente a 1,500 personas por hora, con el objetivo de agilizar la atención.

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Para el distrito de Bugaba se tiene previsto atender a cerca de 10 mil usuarios del Pase-U, lo que representa una asignación económica superior a los 2.9 millones de balboas.

En toda la provincia de Chiriquí, las autoridades estiman que alrededor de 27 mil estudiantes se beneficiarán durante este proceso de pago, con una asignación económica superior a los 9 millones de balboas.

El proceso de entrega de la beca del Pase-U comenzó este lunes en Puerto Armuelles, distrito de Barú. Este martes y miércoles continuará en Bugaba, mientras que el jueves se trasladará al distrito de David, donde se prevé la mayor concentración de usuarios.

Las autoridades mantienen el llamado a los acudientes a seguir las indicaciones establecidas para facilitar el desarrollo de la jornada y evitar mayores inconvenientes durante el proceso de cobro.

Con información de Demetrio Ábrego