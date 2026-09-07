Becas Ifarhu: Inicia la entrega de tarjetas del PASE-U a estudiantes de Chiriquí

La entrega comenzará en el distrito de Barú y posteriormente continuará en Bugaba y David, de acuerdo con un calendario establecido por las autoridades.

Chiriquí/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros, iniciará este lunes 7 de septiembre la entrega de las tarjetas correspondientes al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintos distritos de la provincia de Chiriquí.

Para esta jornada se contempla un desembolso de B/.9.7 millones, con el que se beneficiará a más de 87 mil estudiantes. La entrega comenzó en el distrito de Barú y posteriormente continuará en Bugaba y David, de acuerdo con un calendario establecido por las autoridades.

En Barú, este lunes se distribuirán 7,287 tarjetas, correspondientes al cobro de 11,416 beneficiarios. Mientras que en Bugaba, la jornada se desarrollará los días 8 y 9 de septiembre, con la entrega de 17,370 tarjetas para beneficiar a 26,990 estudiantes.

Posteriormente, en el distrito de David, la entrega se realizará del 10 al 12 de septiembre. En este sector se distribuirán 34,310 tarjetas, correspondientes al beneficio de 49,586 estudiantes.

El horario establecido para las jornadas en Chiriquí será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Los acudientes pueden consultar los calendarios y puntos de entrega en el sitio web oficial del Ifarhu y a través de sus redes sociales.

Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula vigente o el documento que certifique el trámite de renovación emitido por el Tribunal Electoral.

Además, deberá tener descargada y validada la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

Las autoridades reiteraron que no se aceptarán notas de autorización para retirar las tarjetas, debido a que se trata de un trámite bancario que exige la presencia del acudiente autorizado y la correspondiente verificación de identidad.