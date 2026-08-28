Ifarhu cerrará la recepción de documentos para créditos educativos hasta noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el cierre temporal de la recepción de documentos para quienes buscan aplicar a créditos educativos. Según un comunicado difundido por la institución, la ventanilla cerrará este 31 de agosto de 2026 y no reabrirá sino hasta el lunes 16 de noviembre de 2026.

El Ifarhu explicó que la medida obedece al cierre fiscal, y precisó que, aunque la recepción de documentos quedará suspendida temporalmente, la institución continuará brindando información y atención a los usuarios durante todo el período.

La entidad pidió a la población tomar las previsiones necesarias de cara a este cierre de casi tres meses, y recordó que se puede contactar al Centro de Atención Ciudadana 311, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera gratuita desde teléfono fijo o móvil.