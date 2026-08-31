Ifarhu sigue con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U en Panamá Oeste

A partir de este lunes 31 de agosto, la jornada se extenderá a los distritos de La Chorrera, Capira, Coronado, Chame y San Carlos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Panamá Oeste.

A partir de este lunes 31 de agosto, la jornada se extenderá a los distritos de La Chorrera, Capira, Coronado, Chame y San Carlos, con la distribución de más de 44 mil tarjetas que permitirán realizar el desembolso del beneficio a una población estudiantil de 64,961 estudiantes.

De acuerdo con el cronograma establecido, en La Chorrera y Capira la entrega se realizará del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre. En estos distritos serán distribuidas 38,245 tarjetas, destinadas a beneficiar a 55,690 estudiantes.

Mientras que los días 3, 4 y 5 de septiembre se realizará la entrega de tarjetas en Coronado, Chame y San Carlos, donde se distribuirán 6,455 tarjetas para beneficiar a 9,271 estudiantes.

La entrega de las tarjetas y los pagos se desarrollarán de manera simultánea en la provincia, de acuerdo con las fechas y horarios establecidos para cada jornada.

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Requisitos para retirar la tarjeta

Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula vigente y haber descargado la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros e ingresado previamente sus datos.

El Ifarhu destacó que este requisito es necesario para facilitar el proceso de cobro del beneficio.

La institución también hizo un llamado a los acudientes a presentarse únicamente en la fecha y horario que les corresponde, según los cronogramas publicados a través de sus canales oficiales.

La medida busca mantener una atención organizada y agilizar el proceso de entrega de las tarjetas a las familias beneficiarias del Pase-U.