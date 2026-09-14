¿Qué productos subieron de precio en Merca Panamá y cuánto tendrá que pagar de más?

Mientras los precios continúan registrando variaciones, los consumidores buscan alternativas para reducir sus gastos y comparar opciones antes de realizar sus compras.

Ciudad de Panamá/Los consumidores deberán ajustar su presupuesto ante el aumento de precio reportado en varios productos que se comercializan en Merca Panamá, donde vendedores aseguran que los costos para esta temporada son superiores a los registrados en años anteriores.

”Otoe, hoy en Merca esta a $1.75 la libra al por mayor, es un precio nunca antes visto, nunca se había visto un precio de otoe tan alto. El ñame esta super caro, por arriba de $1.90 la libra al precio mayorista”, indicó Yori Morales, Asoc. Comerciantes de Merca Panamá.

Durante un recorrido realizado en Merca Panamá, comerciantes explicaron que diferentes productos han experimentado variaciones en sus precios, situación que empieza a reflejarse en el bolsillo de los compradores.

”Apio, la lechuga romana, roja y americana están bastante altas, todas las coles mantienen precios bien elevados”, señaló Morales.

Entre los factores que podrían estar incidiendo en estos incrementos se encuentran los costos de producción, transporte y distribución, además de las condiciones de oferta y los efectos de las condiciones climáticas sobre la producción.

🔗Puedes leer: Fenómeno de El Niño: Vendedores en Merca Panamá advierte de alzas en precios de alimentos

Mientras los precios continúan registrando variaciones, los consumidores buscan alternativas para reducir sus gastos y comparar opciones antes de realizar sus compras, debido a que cualquier incremento representa un desembolso adicional para las familias.

”Acabe de comprar una espinaca y esta en $0.50 y me pareció un muy buen precio”, aseguró una consumidora.

La situación genera interrogantes sobre el comportamiento de los precios durante las próximas semanas y hasta qué punto podrían continuar aumentando, así como sobre las medidas que podrían implementarse para reducir el impacto en la economía de los consumidores.

Con información de Luis Mendoza