Durante un recorrido realizado por Luis de Jesús Mendoza en Merca Panamá, comerciantes explicaron que diferentes productos han experimentado variaciones en sus precios, situación que empieza a reflejarse en el bolsillo de los compradores.

Los consumidores deberán ajustar su presupuesto ante el aumento de precio reportado en varios productos que se comercializan en Merca Panamá, donde vendedores aseguran que los costos para esta temporada son superiores a los registrados en años anteriores.