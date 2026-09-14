Guararé se prepara para recibir a más de 100 mil visitantes en el Festival de la Mejorana

Como parte de los preparativos, el Patronato del Festival Nacional de la Mejorana también informó que mantiene coordinación con la Iglesia Católica para desarrollar las actividades religiosas.

Todo está listo para que Guararé se convierta nuevamente en el punto de encuentro de las tradiciones panameñas con la celebración del Festival Nacional de la Mejorana, que este año llegará a su edición número 74.

El festival se desarrollará del 19 al 28 de septiembre y sus organizadores estiman que más de 100 mil personas podrían acudir durante los días de actividades.

La celebración reunirá a delegaciones de todas las provincias del país, que participarán con diversas manifestaciones culturales, folclóricas y tradicionales, convirtiendo a Guararé en escenario de una amplia muestra de las costumbres panameñas.

Como parte de los preparativos, el Patronato del Festival Nacional de la Mejorana también informó que mantiene coordinación con la Iglesia Católica para desarrollar las actividades religiosas en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona de Guararé.

”Este sábado 19 es el acto de coronación que arranca las actividades con la nueva soberana. El domingo 20 de septiembre a partir de las 9:00 a.m. será la construcción de la barrera y continuaremos con la procesión el 23 de septiembre”, detalló David Vergara, Patronato del Festival Nacional de la Mejorana.

La programación combinará las expresiones del folclore nacional con las actividades religiosas, en una celebración que busca preservar las tradiciones y reunir a visitantes de distintas partes del país en esta fiesta cultural.