Pescado frito, tajadas y música típica: así se vive una tradición en Guararé

Lo que comenzó hace 19 años como una actividad entre amigos se ha convertido en una tradición en Guararé, que atrae a personas de diferentes provincias.

Guararé, Los Santos/Ya es una tradición en Guararé. Durante 19 años, la comunidad ha disfrutado de la fritanga de pescado frito con tajadas del bar Cachirre, una actividad completamente gratuita para el pueblo.

La jornada se realiza cada año una semana antes del inicio del Festival Nacional de la Mejorana en Guararé, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre de 2026 en su 74.ª

Eliseo Rodríguez, fundador de la fritanga de Cachirre, detalló que entre amistades se inventó el brindis hace 19 años, y desde entonces se mantiene viva la tradición.

detalló que entre amistades se inventó el brindis hace 19 años, y desde entonces se mantiene viva la tradición. Puede leer: Roban bus del Mides en Penonomé y solicitan apoyo de la ciudadanía para localizarlo

Este año se prepararon más de 800 libras de pescado. Parte fue adquirida por Cachirre y su familia, mientras que el resto fue obsequiado por las pescaderías que proveen de pescado al comercio durante todo el año.

Lo que comenzó hace 19 años como una actividad entre amigos se ha convertido en una tradición en Guararé, que atrae a personas de diferentes provincias.

La actividad incluye música en vivo y pescado frito acompañado de tajadas de plátanos verdes y un toque de limón, todo completamente gratis para los asistentes.

"Es para compartir con todas las personas. Uno se llena de regocijo cuando llegan las personas. Ya es una tradición nuestra y de este pueblo", expresó Rodríguez.

Manuel Frías y Henry Domínguez, participantes, del evento, resaltaron que es una convivencia en donde todos aportan parte de los ingredientes para hacer la fritanga, algunos llevan pescado, otros el limón y también el plátano.

Mientras que un grupo se encarga de la fritanga, otro grupo ameniza el ambiente con música típica en vivo en una jornada de completa felicidad entre amigos y la comunidad, que cada vez se involucra más en este tipo de actividad.

Información de Eduardo Vega.

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