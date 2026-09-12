Roban bus del Mides en Penonomé y solicitan apoyo de la ciudadanía para localizarlo

Ante cualquier información que pueda contribuir a localizar el vehículo, se solicita comunicarse de inmediato con las autoridades competentes o con los números habilitados por el Mides.

Un bus Toyota coaster, color blanco, identificado con placa GO9704, unidad N.° 299, fue robado durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre de las instalaciones de la Oficina Regional del MIDES en Penonomé, provincia de Coclé.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) emitió un comunicado para solicitar el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con la ubicación del vehículo.

De acuerdo con la institución, el vehículo cumple una función social esencial, ya que es utilizado para el traslado diario de niñas que residen en casas hogar hacia sus centros educativos. Su recuperación es prioritaria para garantizar la continuidad y seguridad de este servicio.

El Mides hizo un llamado a la comunidad de Coclé y de todo el país a mantenerse atentos para brindar cualquier información o detalles importantes que ayuden a recuperar el bus.

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Ante cualquier información que pueda contribuir a localizar el vehículo, se solicita comunicarse de inmediato con las autoridades competentes o con los números habilitados por el Mides, siendo estos el de la Policía Nacional al 104 o al 6810-6544 y 6292-6332.

"Ayudarnos a encontrar este bus es también ayudar a que estas niñas puedan continuar asistiendo a sus escuelas y mantener su rutina educativa con seguridad", subrayó la institución.

El Mides agradece la solidaridad y colaboración de la ciudadanía ante esta situación. Resaltó que la ayuda de todos puede ser clave para recuperar este vehículo y devolverlo al servicio de las niñas que lo necesitan.

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