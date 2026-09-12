Dos aprehendidos en Tocumen, entre ellos uno de los más buscados por homicidio en Samaria

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, capturó a dos personas requeridas por la justicia, destacando la detención de un individuo investigado por homicidio doloso agravado.

Ciudad de Panamá/Mediante una diligencia de allanamiento en el corregimiento de Tocumen, y en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional logró la aprehensión de dos personas requeridas por las autoridades judiciales por delitos contra la seguridad colectiva y contra la vida y la integridad personal.

Entre los detenidos figura Guillermo David Quintero Robledo, nacido el 21 de enero de 2003, quien es uno de los más buscados por el delito de homicidio agravado. Este hecho ocurrió el 6 de julio de 2026 en el sector 5 de Río Palomo, Samaria, en el corregimiento de Belisario Porras.

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La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Homicidio y Femicidio de San Miguelito, había solicitado previamente el apoyo de la ciudadanía para dar con la captura de Quintero Robledo, investigado por un delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado en perjuicio de un ciudadano.

Ambos aprehendidos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para su debido trámite legal.