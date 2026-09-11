Policía Nacional aclara uso de agentes encubiertos y responde a señalamientos de grupos sindicalistas

La Policía Nacional explicó que la mayoría de estos efectivos forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos llevadas a cabo por el Ministerio Público contra dichos grupos sindicales.

Panamá/La Policía Nacional emitió un comunicado oficial para responder a las denuncias infundadas presentadas recientemente por un grupo de sindicalistas.

La institución aclaró que todas sus actuaciones se realizan con estricto apego al marco legal vigente y en pleno respeto de los derechos que le asisten, desmintiendo la existencia de infiltrados dentro de sus filas.

En su pronunciamiento, la Policía Nacional precisó que no cuenta con infiltrados, sino con agentes encubiertos cuyo objetivo es el bien de las operaciones destinadas a mantener el orden y la seguridad nacional. Estas acciones están alineadas con objetivos específicos y se ejecutan respetando los derechos humanos y el derecho ciudadano a manifestarse sin afectar a terceros, siempre dentro del marco de la ley para garantizar la paz y tranquilidad ciudadana.

Sobre la exposición de funcionarios en redes sociales, la Policía Nacional explicó que la mayoría de estos efectivos forman parte desde el 2025 de diversas investigaciones y diligencias de allanamientos llevadas a cabo por el Ministerio Público contra dichos grupos sindicales. Por tal motivo, la información personal de los funcionarios reposa en expedientes de procesos judiciales y merece protección por su seguridad personal.

Como institución de seguridad y brazo auxiliar del Ministerio Público, la Policía reafirmó su rol como garante de la Constitución y la Ley, velando por la seguridad colectiva y conduciendo ante las autoridades a quienes infrinjan la normativa.

Asimismo, la entidad destacó que realiza procesos internos que incluyen sanciones, desvinculación de cargos y despidos contra unidades que actúen en desapego a la ley o afecten la imagen institucional mediante acciones fraudulentas que perjudiquen la operatividad policial.