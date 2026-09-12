Temblor en Chiriquí y Bocas del Toro: No hubo daños estructurales ni personas afectadas, según Sinaproc y Bomberos

El Sinaproc aclaró que hasta el momento no se reportan daños materiales, personas afectadas ni afectaciones en carreteras o puentes. Los servicios de energía eléctrica y comunicaciones se mantienen funcionales, sin embargo, se mantiene el monitoreo y la evaluación de la situación.

Panamá/El temblor de magnitud 5.4 que estremeció varios puntos de la provincia de Chiriquí en la noche del viernes 11 de septiembre no dejó estructuras ni personas afectadas, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el informe, una vez se registró la actividad sísmica, se activaron los protocolos para este tipo de situaciones y se iniciaron los monitoreos preventivos en distintos puntos de la provincia.

El Sinaproc reportó que el temblor con epicentro en el corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado, en el distrito de Barú, fue percibido en David, Bugaba, Boquete, Tierras Altas, Gualaca, Progreso, Alanje, Puerto Armuelles y sectores de Bocas del Toro.

Como parte de las acciones de verificación, personal de la institución junto al Cuerpo de Bomberos realizó recorridos en el Hospital Regional Rafael Hernández, Hospital José Domingo de Obaldía y Minsa-Capsi de Volcán, además de instalaciones de la Policía Nacional, Bomberos, Senafront y Senan, sin registrarse novedades.

El Sinaproc aclaró que hasta el momento no se reportan daños materiales, personas afectadas ni afectaciones en carreteras o puentes. Los servicios de energía eléctrica y comunicaciones se mantienen funcionales, sin embargo, se mantiene el monitoreo y la evaluación de la situación.

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Por otro lado, en la provincia de Bocas del Toro, donde también se registró un temblor de magnitud 4.0 sobre las 9:18 p.m., el Cuerpo de Bomberos acudió a verificar lugares críticos como hospitales y centros de salud.

Personal de DOEXBURES, Samer y Dinasepi de la Zona Regional de Bocas del Toro realizó inspecciones preventivas en instalaciones hospitalarias y sitios de mayor concurrencia a fin de descartar posibles afectaciones relacionadas con el movimiento telúrico.

Actividad sísmica continúa

Desde las 8:56 p.m. hasta las 9:20 p.m. de este viernes 11 de septiembre se registraron varios sismos en la región fronteriza con Costa Rica.

De acuerdo con los informes del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, a las 9:20 pm se registró un temblor de magnitud 4.6, con profundidad de 10 km, localizado en costa afuera de Costa Rica a 127 km al oeste de Río Sereno; otro se registró a las 9:18 de magnitud 4.0, profundidad de 5 km, localizado en la región fronteriza Panamá-Costa Rica a 39 km al oeste de Changuinola y luego se registró otro a las 8:56 de magnitud 3.1 y profundidad de 18km, localizado en Costa Rica a 51 km al oeste de Río Sereno.

En total, en la noche de este viernes se registraron al menos 4 temblores desde las 8:56 p.m. que se han sentido en distintos puntos de Chiriquí y Bocas del Toro.

En tanto, en la madrugada y mañana de este sábado 12 de septiembre, la actividad sísmica ha continuado en la zona fronteriza de Costa Rica y otros sectores de Panamá, siendo estos los siguientes sitios y descripciones registrado por el Instituto de Geociencias:

Hora: 3:09 AM, magnitud: 3.1, profundidad de 10 km, localizado en región fronteriza Panamá-Costa Rica a 36km al este de David.

Hora: 3:19 AM, magnitud: 3.4, profundidad de 18 km, localizado en región fronteriza Panamá-Costa Rica a 12 km al este de Puerto Armuelles (mismo punto que el de las 9:59 PM del viernes).

Hora 4:59 AM, magnitud 4.2, profundidad de 10 km, localizado en costa afuera de Costa Rica a 129 km al oeste de Río Sereno.

Hora 5:15 AM, magnitud 2.9, profundidad 27 km, localizado en región fronteriza Panamá-Costa Rica a 17 km al noreste de Progreso.

Hora 9:07 AM, magnitud 3.9, profundidad 10 km, localizado al sur de Panamá a 36 km al oeste de Coiba.

Recomendaciones

Se exhorta a la población a mantener la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que presenten daños; no utilice ascensores y siga las indicaciones de las autoridades. Después de un sismo, permanezca atento a posibles réplicas y consulte únicamente fuentes oficiales como el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá para evitar la desinformación.

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