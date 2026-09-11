Pescador resulta herido tras ser atacado por un cocodrilo en el puerto de Coquira en Chepo

El hombre cayó al agua y sufrió una herida en la pierna derecha. MiAmbiente investiga el caso y advierte que alimentar a estos animales puede modificar su comportamiento y aumentar el riesgo de nuevos incidentes.

Chepo/Un hombre, presuntamente pescador de la zona, resultó herido este viernes tras caer al agua y ser atacado por un cocodrilo en el puerto de Coquira, ubicado en el distrito de Chepo. De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue auxiliado por otros pescadores y personas que se encontraban en el puerto. El ataque le provocó una herida en la pierna derecha.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el caso será investigado para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Las autoridades consideran que podría tratarse de una interacción negativa entre fauna silvestre y seres humanos. Autoridades de MiAmbiente explicaron que el área de Coquira está identificada como una zona vulnerable por la presencia de cocodrilos, situación que se suma a la actividad que se desarrolla en el puerto.

Según explicó, una de las hipótesis que será evaluada es que el animal haya reaccionado al movimiento generado por la caída de la persona al agua. En esa zona, además, existe preocupación por la práctica de alimentar a los cocodrilos, debido a que puede modificar su comportamiento y hacer que se acerquen con mayor frecuencia a las personas. El funcionario señaló que los cocodrilos de la zona se alimentan principalmente de peces y cangrejos, por lo que la presencia habitual de alimentos arrojados desde el puerto puede generar una asociación entre la actividad humana y la obtención de comida.

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MiAmbiente ha realizado jornadas de sensibilización con pescadores del área para advertir sobre los riesgos de alimentar a estos animales. Sin embargo, las autoridades han observado en redes sociales videos en los que se evidencia esta práctica. Las autoridades también trabajan en un protocolo de contingencia para establecer cómo actuar ante situaciones relacionadas con la presencia de cocodrilos en áreas frecuentadas por personas.

Para determinar las medidas que podrían adoptarse en cada caso, MiAmbiente evalúa factores como el tamaño y comportamiento del animal, así como la frecuencia con que el sitio es visitado por personas. El funcionario explicó que las decisiones deben considerar tanto la conservación de la especie como la seguridad de la población. En el caso ocurrido en Coquira, el protocolo deberá aplicarse nuevamente para determinar las acciones correspondientes.

Como parte de estas medidas, MiAmbiente tiene previsto realizar nuevas capacitaciones y acercamientos con los pescadores durante la próxima semana, con el objetivo de reforzar las recomendaciones y evitar la alimentación de los cocodrilos. De acuerdo con una evaluación realizada por MiAmbiente, en un tramo de al menos un kilómetro aguas arriba y otro kilómetro aguas abajo del puerto de Coquira se han identificado alrededor de 20 cocodrilos.

Con información de Yenny Caballero