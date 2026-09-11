La Chorrera celebrará 171 años de fundación entre crecimiento urbano y nuevos desafíos

La Chorrera llega así a un nuevo aniversario con una población en crecimiento, una economía que busca consolidarse y grandes proyectos de infraestructura.

Panamá Oeste/La tierra del chicheme, el bollo preñado y la piña se prepara para conmemorar este sábado los 171 años de fundación de La Chorrera, un distrito que en las últimas dos décadas ha experimentado una transformación acelerada y que hoy enfrenta el reto de convertir su crecimiento poblacional y económico en mayores oportunidades para sus residentes.

La expansión urbana es evidente para quienes recorren la autopista Arraiján-La Chorrera. A lo largo de esta vía han surgido nuevas plazas comerciales, proyectos habitacionales y establecimientos que reflejan el cambio de un territorio que durante años tuvo un marcado carácter rural hacia un entorno cada vez más urbano.

El crecimiento también se refleja en las cifras de población. De acuerdo con los resultados del último censo, el distrito de La Chorrera cuenta con 258,221 habitantes, convirtiéndose en uno de los principales centros poblados del país y el de mayor población de Panamá Oeste.

Sin embargo, este desarrollo también plantea desafíos. Uno de los principales reclamos de sus residentes es la necesidad de generar más empleos dentro de la provincia, para reducir la cantidad de personas que deben trasladarse diariamente hacia la ciudad de Panamá.

Muchos trabajadores salen de sus hogares desde horas de la madrugada y regresan durante la noche, debido a las oportunidades laborales que todavía se concentran en la capital.

Para Juan Antonio Ledez, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá Oeste, la provincia atraviesa un momento con importantes posibilidades de desarrollo, impulsadas principalmente por las inversiones en infraestructura.

“La provincia de Panamá Oeste tiene una gran oportunidad de desarrollo. Toda la inversión que se está haciendo en infraestructura va a colocar a la provincia a pocos minutos de la capital y eso va a permitir que haya empresas de logística, empresas de desarrollo, empresas de distribución de mercancía”, indicó.

Ledez destacó que el crecimiento se está concentrando principalmente en los sectores de comercio y servicios, pero advirtió que también es necesario fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas para garantizar la sostenibilidad de los puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades laborales.

Mientras el distrito continúa expandiéndose, otro de sus grandes retos es lograr que ese crecimiento ocurra de manera ordenada.

La diputada Patsy Lee, oriunda de La Chorrera y nacida en el Hospital Nicolás Solano, aseguró que el distrito enfrenta importantes desafíos producto de su acelerado crecimiento poblacional.

“He vivido toda mi vida aquí en La Chorrera y yo puedo decir que nos quedan muchos desafíos. La Chorrera ha crecido desordenadamente, precisamente por la gran cantidad de influencias de personas que vienen de distintas partes del país”, señaló.

Además de su desarrollo urbano y económico, La Chorrera mantiene elementos que forman parte de su identidad. Aunque la piña es uno de los productos más representativos de la región, el chicheme y el tradicional bollo preñado también ocupan un lugar importante dentro de sus costumbres y gastronomía.

Incluso el nombre del distrito guarda relación con su geografía. La Chorrera debe su denominación a la gran cantidad de saltos de agua y chorros que existían antiguamente en la zona y que contribuían a la formación de los ríos de la región.

Las actividades por el aniversario ya comenzaron y este viernes se desarrolla un desfile de antorchas organizado por el Cuerpo de Bomberos, como antesala a la celebración de los 171 años del distrito.

La Chorrera llega así a un nuevo aniversario con una población en crecimiento, una economía que busca consolidarse y grandes proyectos de infraestructura, pero también con la tarea pendiente de lograr que el desarrollo se traduzca en empleo, servicios y mejores condiciones de vida para quienes han hecho de este distrito su hogar.

Con información de Meredith Serracín