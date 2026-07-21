Mides y Unicef lanzan plataforma para orientar la crianza de niños y adolescentes

La herramienta, desarrollada junto a Unicef, estará disponible para dispositivos Android e iOS e incluirá acompañamiento presencial en todo el país.

Panamá/Con el propósito de brindar apoyo a madres, padres y cuidadores en la formación de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), presentó este martes la plataforma digital Crianza Responsable y Amorosa.

La herramienta, disponible para dispositivos Android e iOS, busca fortalecer las capacidades de las familias mediante orientaciones sobre prácticas de crianza positiva y la promoción de entornos seguros, afectivos y protectores.

Durante el lanzamiento, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que la iniciativa surge para ofrecer acompañamiento a las familias frente a los desafíos cotidianos de la crianza.

Como siempre se ha dicho, el padre no tiene un librito debajo del brazo que le vaya diciendo cómo responder a cada situación que le da la vida. Hemos tratado de crear este librito a través de esta herramienta para ayudar a las personas a través de toda la crianza, desde primera infancia hasta la adolescencia", dijo la ministra.

Entre los contenidos que encontrarán los usuarios figuran recomendaciones para compartir tiempo de calidad con los hijos, reconocer el buen comportamiento, manejar conductas difíciles y promover la corresponsabilidad de los hombres en la crianza, entre otros temas dirigidos a fortalecer las habilidades parentales.

Las autoridades informaron que, además de la aplicación, habrá personal desplegado en todo el territorio nacional para ofrecer capacitaciones y orientar a las familias sobre el uso de la plataforma y las herramientas disponibles.

Según el Mides y Unicef, la iniciativa busca facilitar el acceso a información y recursos prácticos que contribuyan a una crianza responsable y amorosa, desde la primera infancia hasta la adolescencia, promoviendo el bienestar y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Con información de Jessica Román.