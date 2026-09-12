MIDA dejará de suministrar energía eléctrica en Puerto Armuelles; piden a usuarios tramitar sus medidores con Naturgy

El MIDA advirtió que no se hará responsable por los inconvenientes que pueda generar la interrupción del servicio eléctrico en las actividades de los usuarios afectados.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó a los residentes, instituciones públicas y privadas, comercios y demás usuarios de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, que el suministro de energía eléctrica que reciben actualmente a través de un medidor de la entidad será desconectado de forma definitiva.

De acuerdo con el comunicado, la medida comenzará a aplicarse a partir del 30 de septiembre de 2026, por lo que los usuarios deberán realizar previamente los trámites correspondientes para contar con el servicio eléctrico.

El MIDA indicó que los residentes, instituciones y entidades deberán gestionar el suministro directamente ante la empresa Naturgy.

La entidad hizo especial énfasis en los usuarios de los corregimientos Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto Armuelles, quienes actualmente reciben energía mediante el medidor del ministerio.

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El MIDA advirtió que no se hará responsable por los inconvenientes que pueda generar la interrupción del servicio eléctrico en las actividades de los usuarios afectados.

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