¿Mucha sed? Conoce algunas claves para hidratarte en días calurosos
Las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas han aumentado la sensación de calor y, con ello, la necesidad de mantenerse hidratado, especialmente entre las personas que trabajan o realizan actividades al aire libre.
Ante esta situación, Kayra Saldaña, periodista de TVN Noticias, realizó un recorrido por Merca Panamá con un presupuesto de $3 para conocer qué opciones económicas pueden ayudar a combatir la sed sin descuidar la alimentación.