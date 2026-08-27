Fenómeno de El Niño: Vendedores en Merca Panamá advierte de alzas en precios de alimentos

Vendedores del mercado advierten sobre alzas en remolacha, zanahoria, apio y repollo debido a las alteraciones climáticas y la menor producción en tierras altas.

Ciudad de Panamá/El fenómeno de El Niño y los cambios en el comportamiento del clima amenazan con encarecer varios alimentos en el país.

Según explicó Yoris Morales, representante de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, la falta de lluvias suficientes y la presencia de fuertes brisas en las zonas productivas están afectando directamente el desarrollo de los cultivos, imposibilitando la floración y reduciendo las hectáreas sembradas en las tierras altas.

Esta reducción en la producción agrícola impactará directamente en el precio de las verduras de consumo masivo. Morales detalló que productos clave para la mesa familiar y la preparación de ensaladas —como la remolacha, la zanahoria, el apio y el repollo— sufrirán aumentos debido a la menor cantidad de cosecha disponible.

Por su parte, los vendedores señalan que la dinámica de comercialización dentro del mercado se rige estrictamente por la oferta y la demanda.

Explican que no tienen margen para absorber los sobrecostos cuando los insumos suben desde los campos de cultivo, por lo que se ven en la obligación de ajustar los precios al consumidor final para poder recuperar los costos de producción y mantener en marcha sus negocios.

Con información de Heidy Morán.