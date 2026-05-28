¡Suben los precios! Sequía encarece producción agrícola y preocupa a comerciantes

Vendedores de Merca Panamá también manifestaron que las altas temperaturas están provocando pérdidas en parte de la mercancía debido al deterioro acelerado de los productos.

Ciudad de Panamá/La ola de calor y los efectos del Fenómeno de El Niño que ya se registran en Panamá están impactando la producción nacional, principalmente de frutas tropicales como el melón, la papaya y la sandía, además de otros productos agrícolas que presentan dificultades en sus procesos de maduración.

La situación ya comienza a reflejarse en el aumento de precios de algunos alimentos, según advirtió Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá.

“Ya tenemos aumento de algunos productos, como por ejemplo la zanahoria, que ha subido en las últimas semanas más de $6 el saco. El tomate había bajado y ya nuevamente empezó a subir, y algunos otros productos como pimentones y lechuga también han subido de precio, no tanto, pero sí se espera que en los próximos días, de seguir la tendencia de sequía en muchas áreas productoras, tengamos más aumento de precio”, explicó Morales.

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En regiones como Azuero, comerciantes aseguran que los efectos de la sequía también están afectando severamente a la ganadería.

“Las vacas ya se están muriendo porque eso está seco y prácticamente están comiendo piedras”, señaló Santos Chávez, comerciante.

Vendedores de Merca Panamá también manifestaron a TVN Noticias que las altas temperaturas están provocando pérdidas en parte de la mercancía debido al deterioro acelerado de los productos.

A esta situación se suma el incremento en los costos de producción por el alto precio del combustible, lo que obliga a productores a evaluar medidas para proteger sus cultivos.

“Cada productor en su finca o en su área de producción tiene que evaluar qué va a hacer. Lo más probable es que se haga un pozo y a ese pozo le pongan una bomba. Esta bomba lleva combustible, lo que incrementa su costo de producción. Los que no tengan acceso a una fuente de agua probablemente dirán que no se arriesgarán”, detalló Morales.

Ante este panorama, comerciantes de Merca Panamá solicitaron la instalación de una mesa de negociación con productores y autoridades competentes, con el fin de buscar soluciones que permitan evitar un futuro desabastecimiento de alimentos en el país.

Con información de Jessica Román